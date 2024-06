“Lo sbarco in Lombardia”: la gaffe contagiosa dei Tg sul D-Day

6 giugno 1944, una data che rimarrà impressa nella mente di molti conduttori televisivi…: nei tg italiani lo sbarco in Normandia diventa lo sbarco in Lombardia

Pane per i denti di Striscia la Notizia. Una incredibile sequenza di errori oggi in tv. Lo sbarco in Normandia, diventa lo sbarco in Lombardia.

“Oggi è una giornata storica, importantissima, perché 80 anni fa proprio il 6 giugno 1944, 156mila uomini sbarcavano in Lombardia. Oggi si festeggia il D-Day”. Uno mattina, Rai Uno.

“Si celebrano oggi gli 80 anni del D-Day, lo sbarco degli Alleati in Lombardia, l’inizio della liberazione dell’Europa dalla oppressione nazista”. Studio Aperto, Italia1.

“Le celebrazioni per gli 80 anni per lo sbarco in Lombard… in Normandia acquistano un significato particolare con due conflitti in corso”. Tg La7.