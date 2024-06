L’intervista di Mentana a Meloni a LA7 si trasforma in uno show

Mentana porta Meloni a La7, è show: “È anche lei incontinente? No, io sono solo nana”. La premier ospite della Tv giudicata più ostile tra gag e battute

A casa del ‘nemico’. La premier Meloni è stata ieri ospite a sorpresa dell’edizione serale del TgLa7. L’accoglienza è stata teatrale: “Abbiamo verificato se c’è un problema tra la Presidente del Consiglio e la nostra rete. Il risultato è…buonasera al premier Meloni”, ha affermato Mentana con tono trionfante di successo giornalistico. “Ta-tà”, ha risposto Meloni, come a dire: “Avete visto?”.

Inevitabile avvio d’intervista con battute sulla presenza in una tv giudicata ostile. “Non c’è mai un problema tra me e le persone che non la pensano come me – ha chiarito -, quando queste vogliono parlare di politica”. Mentana ha replicato ricordando il video di pochi giorni fa in cui Meloni si rivolge direttamente ai telespettatori di La7: “Cari telespettatori di La7 è da un po’ che non ci si vede. Spero di trovarvi rincuorati per lo scampato pericolo della deriva autoritaria, del collasso dell’economia, dell’isolamento dell’Italia a livello internazionale. Perché mentre molti discutevano di questi fantasmi noi lavoravamo senza sosta per migliorare le condizioni dell’Italia”. Lei ha voluto chiarire: “Qualcuno ha visto un attacco ai telespettatori de la 7 ma io mi sono limitata a ironizzare con alcuni conduttori. Penso sia mio diritto, anche perché penso sia anche la ragione per cui non mi capita spesso di venire”.

“NON SIAMO TMC: TELE MELONI CAIRO”

Mentana ha poi voluto rivolgersi ai telespettatori: “Non siamo diventati anche noi Tele-Meloni, o magari TMC, Tele Meloni Cairo”. “Glielo diranno, lei lo sa – ha risposto la premier – questo è un mondo in cui mi vogliono veder sparire”. “Non vorrei che accusassero anche lei di incontinenza – ha ribattuto Mentana”. “No, guardi quella gliela lascio. Mi prendo nana e tutte le altre…”. La chiosa è un ringraziamento reciproco: “Non le ho regalato niente – ha chiosato Mentana – anche se a una signora un regalo farebbe sempre bene. Speriamo di rivederla su La7 anche in tempo di pace politica e non in campagna elettorale”. “Come le ho detto: sono sempre disponibile a parlare di politica”. Vedremo.