“Il trono del prigioniero” è il nuovo libro di Holly Black

Holly Black è una scrittrice americana cresciuta con i libri su fate, fantasmi e folletti: “Il trono del prigioniero” è il suo nuovo libro

Il principe Oak sta pagando a caro prezzo il suo tradimento. Imprigionato nel gelido Nord e legato al volere di una nuova mostruosa regina, dovrà usare tutta la sua astuzia e il suo fascino per provare a sfuggire al suo destino. Mentre il Sommo Re Cardan e la Somma Regina Jude tentano il tutto per tutto per riscattare l’erede rapito; Oak stesso si trova di fronte a una decisione difficile: tentare di riconquistare la fiducia della ragazza che ha sempre amato oppure aiutare a porre fine al suo regno, per restare fedele a Elfhame.

Con una nuova guerra all’orizzonte in cui sarà necessario schierarsi e il tradimento in agguato dietro ogni angolo, l’astuzia e l’arguzia di Oak potrebbero non essere sufficienti a salvare tutte le persone che ama. E per lui si tratterà di capire chi è disposto a perdere.

Holly Black è una scrittrice americana cresciuta con i libri su fate, fantasmi e folletti, diventati poi la fonte di ispirazione delle sue storie. È autrice delle serie “Fate delle tenebre”, “Spiderwick”, “Magisterium” (scritta con Cassandra Clare), dei romanzi I segreti di Coldtown, Doll Bones – La bambola di ossa, Nel profondo della foresta, della trilogia “Folk of the Air” composta da Il principe crudele, Il re malvagio e La regina del nulla, e del libro illustrato Perché il re degli elfi odiava le storie, tutti pubblicati da Mondadori. Vive in Massachusetts con il marito e il figlio in una casa che contiene una biblioteca segreta.