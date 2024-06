Il film “Il giorno più lungo” stasera su Rai Movie: la trama

Per l’anniversario del D-Day, lo sbarco in Normandia, stasera su Rai Movie in onda “Il giorno più lungo”: la trama del film

Nell’ottantesimo anniversario dello Sbarco in Normandia, Rai Movie programma uno dei film di guerra più ambiziosi di sempre: “Il giorno più lungo”, in onda giovedì 6 giugno alle 21.10. Nel 1944 le forze alleate stanno preparando l’attacco alla costa francese: le condizioni meteorologiche sono pessime, ma Eisenhower decide di avviare le operazioni, non solo via mare, ma anche con un folto gruppo di paracadutisti mandati ad agire, in collaborazione con la resistenza locale, oltre le linee nemiche.

Tutto il film è girato in bianco e nero e in stile documentario e dà conto di tutte le fasi dell’operazione, così come faceva il libro di Cornelius Ryan dal quale è tratto: Oscar alla fotografia e agli effetti speciali. Regia di Darryl F. Zanuck, Ken Annakin e Bernhard Wicki; nel cast Robert Mitchum, Rod Steiger, Henry Fonda, Sean Connery, John Wayne, Richard Burton.