I contratti degli armatori greci sono più che raddoppiati

I contratti di nuova costruzione firmati dagli armatori greci sono aumentati di oltre il 50% nell’anno fino a marzo, con una crescita del tonnellaggio lordo totale

Secondo un’analisi di S&P Global Market Intelligence per il Comitato di cooperazione marittima greco (GSCC) i contratti di nuova costruzione firmati dagli armatori greci sono aumentati di oltre il 50% nell’anno fino a marzo, con una crescita del tonnellaggio lordo totale, del numero di navi e della portata lorda.

I dati indicano che il portafoglio ordini greco ammonta a 373 navi, per un totale di 33,1 milioni di DWT e 22,9 milioni di GT. Si tratta di 112 petroliere ordinate da armatori greci; 32 navi cisterna per prodotti chimici e prodotti; 77 navi cisterna per gas liquefatto; 107 navi portarinfuse e minerali; 35 navi portacontainer; e 10 navi mercantili.

Le cifre complessive per la flotta esistente mostrano 4.212 navi sotto il controllo di interessi greci: un livello record e 102 navi in ​​più rispetto a quelle registrate nel marzo 2023. Il tonnellaggio totale è aumentato da 5,9 milioni di DWT a 355,2 milioni di DWT e da 3,91 milioni di GT a 208,3 milioni di GT.

Clarksons ha osservato nella sua analisi del mercato della costruzione navale per il 2023 che le compagnie di navigazione greche hanno impegnato il 60% in più in investimenti in nuove costruzioni rispetto al 2022. I suoi 18 miliardi di dollari di spesa hanno aiutato gli armatori europei a investire più degli armatori asiatici per la prima volta dal 2018. L’investimento greco è stato il più alto in termini di DWT dal 2013, ha affermato Clarksons.

Secondo i dati del GSSC, le navi controllate dalla Grecia hanno in media 13,7 anni, rimanendo 4,5 anni al di sotto dell’età media della flotta mondiale di 18,2 anni.

Mentre i dati di fatturato sono aumentati a tutti i livelli, l’analisi dei cambiamenti nella composizione della flotta per tipo di nave negli ultimi 12 mesi mostra chiari vincitori e vinti. Il maggiore aumento per numero di navi e DWT si è verificato nelle navi portarinfuse, dove il numero di navi è aumentato di 96 o 8,0 milioni di DWT. Anche le navi portacontainer, le navi mercantili e le navi cisterna per gas liquefatto hanno registrato un aumento del numero di navi e del DWT.

I dati relativi alle navi cisterna rappresentano la maggior parte delle perdite della flotta. Il numero delle petroliere è diminuito di 12 navi o 3,2 milioni di DWT, mentre le navi cisterna per prodotti chimici sono diminuite di 19 navi o 985.552 DWT. Le navi passeggeri sono diminuite di una sola nave e di 3.404 DWT. Confrontando la flotta greca con quella mondiale, i proprietari greci controllavano il 23,7% della flotta mondiale di navi cisterna, il 16,1% della flotta di minerali e rinfuse e il 10,1% della flotta di gas liquefatto. I dati rappresentano un aumento del controllo greco della flotta mondiale nelle categorie di navi portarinfuse, cargo e altre navi mercantili, con lievi diminuzioni in altre categorie.