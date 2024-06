Elezioni europee, primi Paesi al voto: oggi urne aperte in Olanda

Al via le elezioni europee: oggi si vota in Olanda, domani in Irlanda e Repubblica ceca e poi a seguire urne aperte nel weekend in tutti gli altri Paesi compresa l’Italia

Urne aperte in Olanda, il primo Paese dell’Ue dove si vota per il rinnovo del Parlamento europeo. Lo scrutinio, ricorda l’emittente Euronews, si terrà su un giorno solo. Domani toccherà all’Irlanda e alla Repubblica Ceca. Sabato sarà invece il turno di Lettonia, Malta, Slovacchia e Italia, dove le urne resteranno aperte anche domenica. Sempre domenica si potrà votare in tutti gli altri Paesi.

Circa 373 milioni gli aventi diritto coinvolti, con regole e sistemi diversi, dalle preferenze alle soglie di sbarramento e all’età minima per partecipare, che in quattro Stati membri è di 16 anni. I risultati delle consultazioni saranno resi noti solo domenica notte, a urne chiuse in tutti e 27 i Paesi dell’Ue.

In Olanda è favorito il Partito per la libertà, Partij voor de Vrijheid, guidato da Geert Wilders’, emerso come forza di maggioranza alle legislative di sei mesi fa.