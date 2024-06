Aras Senol, protagonista di Terra Amara, vince l’Isola dei Famosi

Aras Senol vince l’Isola dei famosi, ecco chi è: il protagonista della soap Terra Amara ha vinto l’edizione 2024 del reality, secondo Samuel Peron

Aras Senol vince L’isola dei famosi 2024 e la spunta su Samuel Peron, che alla fine arriva secondo. Reality vinto dal protagonista della soap turca ‘Terra amara’ (dove interpreta Cetin). Il concorrente, che quando è arrivato sull’isola non parlava bene l’italiano, ha fatto sorridere il pubblico per alcune gaffe. È stato però capace di mettersi in gioco e di superare gli ostacoli di comunicazione. L’attore ha vinto la 14esima edizione dell’Isola dei famosi, che ha visto alla conduzione Vladimir Luxuria ed è stata attraversata da tante polemiche e critiche sul livello trash della trasmissione, le litigate, l’aggressività. E gli abbandoni, che si sono susseguiti uno dopo l’altro.

I FINALISTI

In finale erano arrivati Alvina Verecondi Scortecci, Artur Dainese, Samuel Peron, Edoardo Stoppa, Aras Senol ed Edoardo Franco.

“HO FATTO CONOSCERE ARAS”

Aras Senol ha ringraziato il pubblico. E ha detto: “Oggi sono una persona diversa. Ho fatto conoscere Aras, non solo Cetin, e sarò sempre grato all’Isola“. L’attore vince un montepremi di 100.000, la cui metà sarà devoluta in beneficenza alla fondazione in memoria di Giulia Cecchettin”.

L’INCONTRO CON LA FIDANZATA

Nel corso della finale, Aras Senol ha rivisto la fidanzata Eylul Sahin dopo oltre due mesi. Ma per poterla riabbracciare, ha dovuto raggiungere a nuoto l’isolotto dove lei si trovava. I due si sono abbracciati, tra lacrime e commozione, poi Aras ha parlato del loro matrimonio: “Manca poco meno di un anno, tra poco ci sposiamo”.

CHI È ARAS SENOL

Attore, modello ed ex atleta, Aras Senol è nato a Istanbul il 4 luglio 1993 (ha 30 anni). Laureato in Belle arti all’Università di Yeditepe. Ha lavorato a teatro e poi è arrivato alla soap Terra Amara, dove ha recitato dal 2018 al 2022 nel ruolo di Cetin Ciğerci. La telenovela, grande successo in Turchia, è stata poi tradotta in diverse lingue e distribuita anche all’estero diventando molto popolare.