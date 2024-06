Alla Reggia di Venaria tornerà sul ring Luca Grusovin

L’8 giugno alla Reggia di Venaria, a Venaria Reale (Torino), l’ex campione del mondo dei pesi piuma Wako-Pro Luca Grusovin combatterà contro Alessandro Bellini

Sabato 8 giugno, alla Reggia di Venaria, a Venaria Reale (Torino), tornerà sul ring l’ex campione del mondo dei pesi piuma Wako-Pro Luca Grusovin nel corso della Night of Kick and Punch 16 – Black Tie Edition 3, l’evento dell’anno nel settore della kickboxing organizzato da Angelo e Marianna Valente in collaborazione con la Sap Fighting Style dell’avvocato Michele Briamonte. Luca Grusovin sfiderà Alessandro Bellini sulla distanza delle 3 riprese da 3 minuti ciascuna con le regole dello stile K-1: pugni, calci e ginocchiate. Anche quest’anno The Night of Kick and Punch – Black Tie Edition sarà ospitata all’interno della bellissima Citroniera della Reggia di Venaria. La Citroniera è stata progettata dal celebre architetto italiano Filippo Juvarra e costruita tra il 1722 ed il 1727 ed è lunga 148 metri, larga 14, alta 16 ed è illuminata sul lato sud da grandi finestre. Insomma, una grande location per un grande evento sportivo. Presenterà l’evento Valerio Lamanna, la voce degli sport da combattimento in Italia (Che i guerrieri entrino nell’arena è la frase che lo contraddistingue). La federazione di riferimento è la Federkombat-Lega Pro Italia, l’unica federazione di kickboxing riconosciuta dal Coni.

Nato a Trieste, cresciuto a Gorizia, residente da qualche anno a Milano, Luca Grusovin è uno dei migliori atleti italiani di kickboxing. Da cinque anni fa parte del Team Kick and Punch di Angelo Valente e in questo periodo ha vinto i titoli mondiali IKL e Wako-Pro (World Association of Kickboxing Organizations) nello stile K-1. Ha conseguito entrambe le vittorie nel corso di due edizioni della Night of Kick and Punch. Ha vinto il mondiale dei pesi leggeri IKL (International Kickboxing League) alla Night of Kick and Punch 10, il 14 dicembre 2019, al Centro Sportivo Vismara a Milano battendo ai punti il franco-laotiano Dimitri Silalack. Luca Grusovin è diventato campione del mondo dei pesi piuma Wako-Pro alla Night of Kick and Punch 12 – Black Tie Edition svoltasi il 18 giugno 2022 alla Reggia di Venaria inducendo lo spagnolo Tito Macias ad abbandonare al termine del terzo round. In questo momento, nella classifica dei pesi piuma della Wako-Pro Luca Grusovin è numero 4 al mondo.