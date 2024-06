Nelle librerie “Neve su foglie vermiglie” di Dōgen Zenji

Una raccolta ricca di bellezza zen, le parole del monaco Okomura guidano in un viaggio di riflessione e saggezza nlla pratica del Dharma attraverso i versi del Maestro Dōgen Zenji

Arriva in Italia Neve su foglie vermiglie, una raccolta di poesie scelte del maestro zen Dōgen Zenji, commentate dal sacerdote giapponese Sōtō Zen, Shohaku Okomura, e arricchite dalle calligrafie dell’artista Norio Nagayama. Con la pubblicazione di Casadei Libri e grazie al lavoro dei traduttori Michel Gauvain e Lorenzo Casadei, le profonde riflessioni di Zenji si aprono ora al pubblico italiano, promettendo un’esperienza di lettura e di contemplazione unica nel suo genere. Questa raccolta offre ai lettori italiani l’opportunità di immergersi nelle intricanti e significative metafore del maestro Zen. Seppure ricolmi di significati stratificati che scavano a fondo nell’animo umano, l’autore tramite la forma degli waka, gli antenati degli haiku, riesce a comunicare il messaggio rendendo la comprensione della poesia immediata e alla portata di tutti.

Il titolo stesso, Neve su foglie vermiglie, evoca l’armoniosa convivenza tra unità e molteplicità, concetti centrali nella pratica zen. Shohaku Okomura spiega che questa espressione incarna perfettamente la compenetrazione delle realtà assolute e convenzionali, spingendo i lettori a esplorare il profondo significato della vita e della natura. Ogni poesia di Dōgen riflette la diversità del mondo naturale e il continuo fluire dei fenomeni, aprendo nuove prospettive sulla nostra esistenza. In queste pagine, il candore della neve e i vibranti colori delle foglie diventano simboli tangibili dell’unità e della molteplicità, concetti essenziali nella pratica Zen. Shohaku Okomura, nel suo contributo, ci guida nella comprensione più profonda di questa raccolta, spingendoci a esplorare con mente aperta e meditativa. Oltre alle parole di Zenji e all’illuminante commento di Okomura, nel volume sono raccolte anche le magnifiche opere d’arte del maestro calligrafo Norio Nagayama. Le sue calligrafie aggiungono una profondità e una bellezza tangibile che arricchiscono l’esperienza di lettura di questa raccolta, trasformandola in un viaggio sensoriale e spirituale.

Neve su foglie vermiglie è un invito alla riflessione profonda e alla pratica del Dharma. Questa lettura offre un’opportunità senza precedenti di esplorare la bellezza e la saggezza dell’universo Zen, aprendo nuove prospettive e trasformando la nostra comprensione del sé e del mondo che ci circonda.

AUTORI

Eihei Dōgen (1200 – 1253) è stato uno dei più importanti maestri dello zen giapponese, fondatore della scuola buddhista Zen Sōtō. La più diffusa e radicata in Occidente.

Shohaku Okumura, nato a Osaka nel 1948, dopo la laurea in Studi buddhisti ha preso l’ordinazione monastica al monastero Antaiji di Kyoto, divenendo discepolo di Kòshò Uchiyama roshi che, cinque anni dopo, l’ha nominato suo successore nel Dharma nel lignaggio di Kòdò Sawaki roshi. Già direttore del Soto Zen Buddhism International Center di San Francisco, attualmente vive e insegna a Bloomington, Indiana, dove ha fondato la San-shin Zen Community. A lui si deve la traduzione dal giapponese di molti testi fondamentali della tradizione zen sótó e del suo maestro Kòshò Tra le sue molteplici opere in italiano sono stati pubblicti: Il Canto dello Zen, Il senso vivente di otto fondamentali testi zen, il Genjokoan e Kodo Il Senza Dimora, editi da Ubaldini. Per Casadei Libri in questa collana Il sūtra delle montagne e delle acque. Una guida per praticanti al “Sansuikyō” di Dōgen (2023).

Norio Nagayama, maestro calligrafo della Nihon Kyoiku Shodo Renmei/Japan Educational Calligraphy Federation (J.E.C.F), scuola che ha come direttore il Calligrafo di corte che è stato maestro dell’imperatrice. Ha ricevuto il titolo di “Maestro non più giudicabile”. Dirige in Italia la più importante scuola europea di shodō. Nagayama è autore di Shodo, Kaisho lo stile fondamentale, per Stampa Alternativa e ha illustrato Alla ricerca del toro per Il Nuovo Melangolo, 1991. Per CasadeiLibri Shodō lo stile libero (ristampato nel 2023) Bashō (calendario 2008) Il segreto della calligrafia (2016).