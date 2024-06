Online “Galassia”, il nuovo singolo di Lor3n

Disponibile in tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica “Galassia” (“Musica è” della Cosmig srls/distribuzione Sony Music Italia) nuovo singolo di Lor3n

Disponibile in tutte le piattaforme digitali e sarà in rotazione radiofonica “Galassia” (etichetta discografica “Musica è” della Cosmig srls/distribuzione Sony Music Italia) nuovo singolo di Lor3n (finalista di Sanremo Giovani 2023), primo che anticipa l’Ep in uscita nei prossimi mesi.

Un brano, scritto dallo stesso Lor3n, che parla di cambiamenti, di rischi e dell’importanza di prendersi cura di una persona. Si affrontano temi come la paura di amare e della possibilità di affrontarla. Il tutto può essere sintetizzato in “io posso darti quello che cerchi, devi solo volerlo anche tu”. E difatti la canzone termina con “siamo tutti nella stessa galassia, girando in tondo mi troverai” come a dire, se deve andare così, allora così andrà.

Lorenzo Iavagnilio, in arte Lor3n, nasce ad Isernia, piccola provincia del Molise, il 22 settembre 2001. Dalla tenera età si appassiona alla musica, grazie anche al sostegno della sua famiglia. Il padre possedeva una chitarra lasciata in cantina da molti anni e il giorno in cui Lor3n l’ha scoperta fu amore a prima vista. Da quel momento, più o meno a 10 anni, ha cominciato a suonare in modo amatoriale per poi prendere lezioni in una scuola privata. Col passare degli anni, il mondo della musica l’ha incuriosito sempre di più, fino a farlo innamorare anche del pianoforte. Il mezzo per esprimersi, grazie anche ad un percorso didattico, cominciato fin da piccolo, lo ha trovato proprio nella musica, iniziando a scrivere le sue canzoni a 14 anni. Pubblica il singolo d’esordio nel 2019, da indipendente e autoproduce l’EP “Devo Correre”. Il 2023 è l’anno segnato dall’incontro con Mimmo Mignogna che, con la sua etichetta indipendente Musica è, gli propone il contratto discografico. Il primo singolo, uscito il 30 giugno, si intitola “Notte” (guarda video), dove racconta di una situazione post relazione in cui entrambe le persone si allontanano ma rimangono comunque legate da tutto quello che c’è stato, seguito da “Come in un film” (guarda video), brano di sfogo verso un futuro incerto ma anche una dichiarazione d’amore. A ottobre dello stesso anno viene scelto per partecipare alle selezioni per Sanremo Giovani con il brano “Fiore d’inverno” e rientra nella rosa dei primi 8 finalisti su Rai1. Dopo l’esperienza sanremese, Diego Calvetti si affianca come co-management.