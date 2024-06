Criptovalute: Coinbar Pay e Gate Pay siglano un accordo

L’integrazione di Gate Pay in Coinbar Pay rivoluziona le transazioni quotidiane, rendendo le criptovalute più accessibili e utili che mai

Nell’attuale panorama finanziario, caratterizzato da una capitalizzazione di mercato complessiva delle criptovalute di €2.13T, il mondo dei pagamenti sta evolvendo ad un ritmo senza precedenti. Bitcoin, la criptovaluta leader con una capitalizzazione di mercato pari a €1.14T e un prezzo di €58.000, sta guidando questa rivoluzione insieme a Ethereum, Tether, BNB e Solana.

È in questo contesto che l’innovativa piattaforma Coinbar Pay compie un ulteriore passo avanti annunciando oggi l’integrazione di Gate Pay come nuovo metodo pagamento.

La partnership strategica tra Coinbar e Gate Pay semplifica le transazioni e amplia l’accettazione delle criptovalute, aumentandone la versatilità per clienti ed esercenti. Inoltre, permettendo ai 14 milioni di utenti Gate Pay di utilizzare i loro asset digitali presso oltre 1.000 merchant affiliati a Coinbar Pay, segna un significativo avanzamento nell’adozione delle criptovalute per il commercio mainstream.

Con l’integrazione di Gate Pay, i merchant di Coinbar Pay, tra cui Utravel (Gruppo Alpitour) Doppelganger, KebHouze, Nuvolari, possono accettare una gamma più ampia di criptovalute e gli utenti non devono più convertire le stesse in valuta fiat, riducendo sia le commissioni di transazione, sia i tempi di elaborazione, con un notevole aumento della flessibilità. Un rinnovamento conveniente dal punto di vista pratico ed economico, che rappresenta un forte incentivo a pagare con le criptovalute.

“Coinbar Pay è un gateway di pagamento in criptovaluta in crescita che consente ai commercianti di accettare valute digitali senza difficoltà. Integrando vari portafogli ed Exchange e offrendo il cambio istantaneo in euro, Coinbar Pay semplifica l’uso delle criptovalute rendendolo un pagamento sicuro ed efficiente: la scelta ideale per le aziende che desiderano entrare nello spazio delle valute digitali.” Ha affermato Antonello Cugusi CEO Coinbar, che ha continuato: “Gate Pay, sviluppato da Gate.io, è uno dei principali Exchange di criptovalute al mondo. Ideato per semplificare le transazioni in molteplici criptovalute, Gate Pay consente di pagare tramite il proprio account, per transazioni rapide e semplici.” “Grazie all’integrazione di Gate Pay in Coinbar” ha concluso il CEO “i merchant dell’ecosistema di Coinbar Pay avranno accesso diretto ad oltre 14M di nuovi utenti nel mondo”.

Inoltre, grazie alla partnership con Coinbar, gli utenti di Gate Pay accedono a vantaggi esclusivi, tra cui: sconti, premi fedeltà e offerte speciali presso i commercianti partecipanti. La mission di questa integrazione è promuovere l’adozione dei pagamenti in criptovaluta, per far crescere un circolo virtuoso foriero di benefici per tutti, come la trasparenza e la velocità.

L’integrazione prevede l’incorporazione di Gate Pay nel sistema di gateway di pagamento di Coinbar Pay. Questa connettività garantisce che le transazioni siano elaborate rapidamente e in sicurezza, con tassi di conversione in tempo reale applicati alle criptovalute. È sufficiente scansionare il codice QR e autorizzare la transazione dall’account Gate Pay per completare il processo.