Aritmie cardiache e fumo passivo: nuovo studio ha scoperto un legame

Secondo una nuova ricerca, l’esposizione al fumo passivo – anche in piccole quantità – è legata a un maggior rischio di un grave disturbo del ritmo cardiaco

Secondo una ricerca presentata all’EHRA 2024, il congresso scientifico della Società Europea di Cardiologia (ESC), l’esposizione al fumo passivo – anche in piccole quantità – è legata a un maggior rischio di un grave disturbo del ritmo cardiaco. (1) La probabilità di fibrillazione atriale aumenta con l’allungarsi della durata del fumo passivo.

“I pericoli del fumo passivo sono risultati significativi indipendentemente dal fatto che gli individui si trovassero a casa, all’aperto o al lavoro, indicando che l’esposizione aumenta universalmente il rischio di fibrillazione atriale”, ha dichiarato l’autore dello studio, il Dr. Kyung-Yeon Lee del Seoul National University Hospital, Seoul, Repubblica di Corea. Dovremmo tutti fare il possibile per evitare di trascorrere del tempo in ambienti fumosi”. Questi risultati dovrebbero anche spingere i politici a limitare ulteriormente il fumo nelle aree pubbliche e a sostenere i programmi di disassuefazione dal fumo per migliorare la salute pubblica”.

La fibrillazione atriale è il disturbo del ritmo cardiaco più comune al mondo. I sintomi includono palpitazioni, mancanza di respiro, affaticamento e difficoltà a dormire. Si stima che un europeo su tre svilupperà questa patologia nel corso della sua vita. Le persone affette da fibrillazione atriale hanno una probabilità cinque volte maggiore di avere un ictus rispetto ai loro coetanei sani.

È ben noto che il fumo passivo è legato alla malattia coronarica e alla morte prematura. Tuttavia, i legami tra il fumo passivo e la fibrillazione atriale non sono chiari. Questo studio ha esaminato l’associazione tra l’esposizione al fumo passivo e il rischio a lungo termine di fibrillazione atriale. Lo studio ha incluso adulti di età compresa tra 40 e 69 anni che avevano usufruito del Servizio Sanitario Nazionale (NHS) del Regno Unito per qualsiasi motivo e che erano stati arruolati nella UK Biobank. Sono stati esclusi dallo studio i fumatori correnti e i soggetti con fibrillazione atriale al basale.

In totale sono stati inclusi nell’analisi 400.493 adulti. L’età media dei partecipanti era di 56,5 anni e il 55,2% erano donne. Un questionario touchscreen è stato utilizzato per chiedere ai partecipanti il numero di ore in cui sono stati esposti al fumo di altre persone in una settimana tipo nell’ultimo anno, a casa e in altri ambienti. I partecipanti sono stati suddivisi in “gruppo esposto” se avevano avuto contatti con il fumo passivo e “gruppo non esposto” se non avevano avuto contatti con il fumo passivo.

Circa 85.984 (21%) partecipanti erano stati esposti al fumo passivo nell’anno precedente, con un’esposizione media di 2,2 ore a settimana. Durante un follow-up mediano di 12,5 anni, la fibrillazione atriale si è sviluppata in 23.471 (6%) partecipanti.

I ricercatori hanno analizzato l’associazione tra l’esposizione al fumo passivo e la fibrillazione atriale incidente dopo aver aggiustato per i fattori che potevano potenzialmente influenzare la relazione, tra cui l’età, il sesso, l’etnia, l’indice di massa corporea, il consumo giornaliero di alcol, l’attività fisica moderata-vigorosa, il diabete, l’ipertensione, i lipidi elevati nel sangue, lo stato socioeconomico e il centro di arruolamento.

Il gruppo esposto al fumo passivo presentava un rischio maggiore del 6% di fibrillazione atriale durante il follow-up rispetto al gruppo non esposto, dopo l’aggiustamento per i fattori precedentemente menzionati ( hazard ratio 1,06, intervallo di confidenza al 95% 1,03-1,10, p <0,001).

È stata osservata una relazione dose-dipendente, per cui ogni aumento della durata del fumo passivo settimanale è stato collegato a un rischio ancora maggiore di fibrillazione atriale. Ad esempio, 7,8 ore di fumo passivo alla settimana sono state associate a una probabilità di disturbo del ritmo cardiaco superiore dell’11% rispetto all’assenza di fumo passivo. Il rischio di fibrillazione atriale per i fumatori passivi è aumentato nelle case, nei luoghi di lavoro e negli spazi esterni.

Lee ha dichiarato: “Secondo il nostro studio, una volta esposti al fumo passivo, la probabilità di sviluppare la fibrillazione atriale inizia ad aumentare, con un’escalation significativa del rischio con l’allungarsi del tempo di esposizione”. La scoperta che il fumo passivo è dannoso non solo negli spazi chiusi ma anche negli ambienti esterni sottolinea l’importanza dei divieti di fumo per proteggere la salute pubblica”.

Referenza

