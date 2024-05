Valentina Ferraro pubblica “Come dirti addio”

Valentina Ferraro è nata nel 1978 a Roma, dove abita. “Come dirti addio” è la sua nuova raccolta poetica disponibile anche online

Che forma ha il dolore? Quale consistenza? Di certo, quando compare nella nostra vita riusciamo a toccarlo. O meglio, è lui che ci tocca, ci penetra, ci attraversa.

Entra nelle viscere, le squarcia, perlustra ogni angolo dell’anima. Fare conoscenza del dolore è forse un modo di entrare in contatto con le nostre viscere?

Con questi versi l’autrice intraprende un viaggio in quei luoghi scuri e sanguinolenti che ci portiamo dentro. Il dolore si trasforma così in un percorso di conoscenza, quasi una sfida ad arrivare fino in fondo, per sezionare ogni sentimento, indugiando proprio là dove fa più male, per scoprire cosa c’è oltre quella soglia. Un viaggio che si snoda attraverso i versi: le parole fanno da guida fra echi di notti insonni, visioni, ricordi.

Valentina Ferraro è nata nel 1978 a Roma, dove abita. Dopo la laurea in letteratura contemporanea, ha lavorato in vari settori: dall’editoria al web, passando per la comunicazione e l’organizzazione di eventi. Ha iniziato a scrivere buffe filastrocche tra i banchi di scuola e da allora non ha più smesso. “Come dirti addio” è la sua opera prima.