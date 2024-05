Trump condannato per i pagamenti a Stormy Daniels promette battaglia

Trump condannato per i pagamenti all’ex attrice hard Stormy Daniels. L’ex presidente colpevole per tutti i 34 capi d’imputazione: “Il vero verdetto sarà il 5 novembre”

Donald Trump è stato giudicato colpevole nel processo per i pagamenti all’attrice Stormy Daniels: a riferirlo, con una diretta in aggiornamento in apertura del suo sito web, anche l’emittente Cnn. La giuria di New York che ha emesso il verdetto ha ritenuto l’ex presidente responsabile in relazione a tutti e 34 i capi di accusa.

La Cnn ha sottolineato che si tratta della prima condanna di questo tipo per un presidente degli Stati Uniti. I fatti contestati risalgono al 2016.

Il verdetto è stato letto in aula alla presenza di Trump, al termine delle deliberazioni iniziate ieri. Secondo la Cnn, dopo aver ascoltato in silenzio, l’ex presidente ha definito la sentenza “una vergogna” e denunciato che il processo è stato “truccato”. E ha anche aggiunto: “Il vero verdetto sarà il 5 novembre”, in riferimento al giorno delle elezioni.

Trump potrà comunque impugnare la sentenza al Tribunale d’appello di Manhattan, magari sostenendo di non essere stato sottoposto a un procedimento equo o di non essere stato assistito in modo efficace sul piano legale. Trenta i giorni di tempo per notificare le proprie intenzioni e sei mesi, eventualmente, per il ricorso in secondo grado. Trump è il candidato scelto dai repubblicani per sfidare a novembre il presidente uscente, il democratico Joe Biden.