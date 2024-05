Previsioni meteo 31 maggio 2024: temporali al Nord

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 31 maggio 2024: tempo stabile e soleggiato al Centro-Sud, instabilità pomeridiana sulle regioni settentrionali

Finale di maggio con l’Italia di nuovo divisa in due sotto il profilo meteo, con instabilità al Nord e su parte del Centro, e clima estivo al Sud. Uno scenario che ci terrà compagnia anche nei prossimi giorni con il braccio di ferro tra un campo di Alta pressione di matrice afroazzorriana e un flusso di correnti perturbate. L’inizio di giugno sarà dunque caratterizzato dal maltempo sulle regioni settentrionali, con piogge e possibili temporali e dall’altro, al Centro e al Sud, da condizioni meteo relativamente più stabili e asciutte e con più ampie schiarite. Le temperature, in questo contesto, potranno risultare anche estive al meridione, mentre tenderanno ad essere più miti al settentrione.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, venerdì 31 maggio 2024.

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare con possibili piogge sulla Romagna, più asciutto altrove. Al pomeriggio locali fenomeni su Alpi e Appennino settentrionali, variabilità asciutta altrove. In serata e nottata ancora molte nuvole in transito ma senza precipitazioni di rilievo associati. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi su tutte le regioni, più asciutto sulla Toscana. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con nuvolosità irregolare e precipitazioni sparse. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge sparse sui settori adriatici, più asciutto altrove. Temperature minime e massime in calo. Venti moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino condizioni di tempo instabile con nuvolosità irregolare associata a piogge sparse su tutti i settori. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo instabile e precipitazioni diffusi, più asciutto solo sulla Sardegna. In serata e nottata si rinnovano condizioni di instabilità con fenomeni sparsi. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .