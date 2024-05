Il film “Facciamo l’amore” con Marilyn Monroe su Rai Movie: la trama

Marilyn Monroe stella a Broadway nel film “Facciamo l’amore” che Rai Movie propone in prima serata: ecco la trama

Si chiude si chiude con il film del 1960 “Facciamo l’amore”, diretto George Cukor, in onda venerdì 31 maggio alle 21.10 su Rai Movie il mini-ciclo dedicato a Marilyn Monroe. Un miliardario francese scopre che una compagnia teatrale di Broadway sta per mettere in scena un musical basato sulla sua vita da donnaiolo. L’uomo decide di intervenire e si reca alle prove in incognito, ma in teatro scoprirà che la protagonista è la donna più affascinante che abbia mai visto.

Per tentare di conquistare Amanda si fa passare per il sosia di sé stesso per essere scritturato nella commedia. Penultimo film di Marilyn, che un paio d’anni dopo averlo girato si sarebbe tolta la vita, “Facciamo l’amore” resta una delle sue interpretazioni più celebri. Nel cast anche Yves Montand e Tony Randall.