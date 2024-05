Fanno pagare il bagaglio a mano: la Spagna multa le compagnie low cost

Multa da 150 milioni di euro per Ryanair, Vueling, EasyJet e Volotea perché fanno pagare il bagaglio a mano: la decisione è del ministero del Consumo spagnolo

Una decisione storica contro le compagnie di volo low cost arriva dalla Spagna. Ryanair, Vueling, EasyJet e Volotea saranno costrette a pagare una multa (totale) da 150 milioni di euro per l’addebito del bagaglio a mano in cabina e non solo. “Una pratica illegale” che le associazioni dei consumatori denunciano da anni. La decisione è del ministero del Consumo spagnolo.

Oltre a questa pratica, classificata come “molto grave”- si legge su El Mundo – le sanzioni comprendono altre tre pratiche illecite: l’addebito per la scelta del posto in caso di viaggio con bambini e persone non autonome, il divieto di pagamento in contanti per l’acquisto di biglietti negli aeroporti e la “mancanza di trasparenza nelle informazioni contrattuali” sui prezzi, che rende difficile la comparabilità tra le offerte.