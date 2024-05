Emissioni: progetto di CCS Baltic Consortium ottiene status europei di PCI

La Commissione Europea ha concesso lo status di Progetto di Interesse Comune (PCI) al progetto di cattura e trasporto dell’anidride carbonica di CCS Baltic Consortium

La Commissione Europea ha concesso lo status di Progetto di Interesse Comune (PCI) al progetto di cattura e trasporto dell’anidride carbonica (CO2) in Lituania e Lettonia sviluppato dal consorzio denominato CCS Baltic Consortium. Il consorzio è composto da Akmenės cementas AB, KN Energies, AB, Larvik Shipping AS, Mitsui OSK Lines, Ltd. e SCHWENK Latvija SIA.

Con questa sovvenzione il progetto è riconosciuto come un progetto infrastrutturale transfrontaliero chiave che contribuirà in modo significativo all’attuazione della politica energetica e degli obiettivi climatici dell’Unione Europea. Ci sono solo 14 progetti di infrastrutture per la CO2 elencati in questa tornata di premio come PCI o Progetto di Mutuo Interesse (PMI), che riguarda progetti chiave tra l’UE e i paesi extra-UE. PCI e PMI possono beneficiare di una serie di vantaggi tra cui l’ammissibilità al sostegno finanziario denominato Connecting Europe Facility.

Il consorzio è stato costituito nel 2022 con lo scopo di creare una catena del valore per la cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCS) in Lituania e Lettonia, che includa la cattura della CO2 generata nel settore industriale e il trasporto onshore e offshore verso siti di stoccaggio permanenti. Molti lavori come analisi, studi di fattibilità e richieste per questa sovvenzione sono stati completati per il progetto, con l’inizio delle operazioni previsto nel 2030. La sovvenzione PCI accelererà sicuramente le attività future per la materializzazione del progetto.

Attualmente in Lituania, così come nelle vicine Polonia e Lettonia, lo stoccaggio sotterraneo di CO2 è vietato. Pertanto, la CCS può diventare un’opzione importante per le aziende di questi paesi che si trovano ad affrontare la sfida di raggiungere i propri obiettivi di decarbonizzazione esclusivamente attraverso l’ottimizzazione dei processi.