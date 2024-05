Con App Inail si gestisce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici

Con le nuove funzionalità dedicate alla gestione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici, prosegue l’aggiornamento dell’App Inail, il canale mobile dell’Istituto lanciato nel 2021 che consente ai cittadini di usufruire di alcuni servizi direttamente dallo smartphone. Gli utenti assicurati contro gli infortuni in casa possono, infatti, aggiornare recapiti e contatti personali, visualizzare l’Avviso di pagamento per il rinnovo della polizza, scaricare il codice Iuv e procedere con il versamento su PagoPA. A disposizione anche lo storico delle polizze sottoscritte negli anni passati, dal quale è possibile scaricare ricevute di pagamento e certificati assicurativi.

Da luglio 2023 è attivo lo “Sportello digitale”. Tra le numerose funzionalità dell’App Inail, a partire dal 14 luglio scorso, gli utenti possono usufruire dei servizi dello “Sportello digitale”, attraverso il quale è possibile programmare e gestire i propri appuntamenti, in presenza o sulla piattaforma Teams, avendo sempre a portata di mano le informazioni relative ai consulti già effettuati. Questa funzionalità si integra con il servizio “InTempo”, che consente di prenotare il posto in coda prima dell’accesso nelle sedi e di fare il check-in con il QR-code. Da novembre, inoltre, è a disposizione degli utenti con disabilità, una raccolta di materiale multimediale, selezionato dagli esperti del Centro protesi Inail di Vigorso di Budrio, tra cui video 3D con esercizi di riabilitazione suddivisi e filtrabili in base alla tipologia, alla difficoltà e al livello di amputazione dell’utente.

Assistenza e documenti sempre in tasca. Risale all’anno scorso anche l’attivazione del servizio “Mychat”, che ha introdotto l’assistente virtuale di supporto, per un’assistenza h24 in tempo reale. Il chatbot si è aggiunto alla Chat con operatore, disponibile nei giorni lavorativi dalle ore 9.00 alle 18.00, a “Inail risponde”, per inviare richieste di supporto sull’utilizzo dei servizi online conservate nell’archivio “Le mie richieste”, e alla sezione “Faq”, con l’elenco delle risposte alle domande più frequenti. Ci sono poi le “Certificazioni uniche”, per consultare l’elenco dei propri documenti e salvarli in formato pdf, “Sedi” per trovare sulla mappa la sede Inail più vicina e “Guide e manuali”, con la quale accedere alla sezione del portale Inail con le guide e i manuali operativi su norme e procedure.

L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici. Le persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni che si prendono cura della casa e dei propri familiari in maniera abituale, esclusiva e gratuita devono rinnovare l’assicurazione contro gli infortuni domestici entro il 31 gennaio di ogni anno. Il premio è di 24 euro e la copertura assicurativa decorre dal 1° gennaio, se il pagamento è effettuato entro la scadenza. Se, invece, si paga in ritardo, l’assicurazione decorre dal giorno successivo al pagamento. La prima iscrizione può essere effettuata durante tutto l’anno, e, nel caso di famiglie a basso reddito, il premio assicurativo è a carico dello Stato.