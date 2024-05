Andrea nelle radio e in digitale con “Bacio alla francese”

Su tutte le piattaforme digitali e distribuito da Pirames International Srl, “Baci alla francese” è il nuovo singolo di Andrea Pasqualini

In uscita su tutte le piattaforme digitali e distribuito da Pirames International Srl, “Baci alla francese” è il nuovo singolo di Andrea Pasqualini, in arte ANDREA, il quale ha esordito a ottobre 2021 con “Magnitudo”, riuscendo a scalare la top 50 della classifica generale di ITunes Italia, per poi rientrare in top 100 ITunes Italia con la nuova versione “Magnitudo (ballad)”.

“Finché non so più chi sei

Tu sai d’arsenico

Sacrificio per gli dei

Sei l’anestetico

Di ogni mia preghiera

È una nuova era, stasera”

“Baci alla francese è una dichiarazione d’amore, quello più libero, istintivo e vivo. Parlare con leggerezza dell’amore – che non significa superficialità – senza porsi confini, credo, sia il modo più bello per poter combattere qualsiasi tipo di pregiudizio – dice ANDREA a proposito della nuova release – Come ci insegna Catullo, l’amore è una forza devastante slegata da ogni forma di ragionamento logico, che si fonde con la vita e che ci fa sentire vivi, ogni giorno. E lui ne parlava senza paura.”

Il brano – già disponibile in presave al link https://pirames.lnk.to/BaciAllaFrancese – è un inno all’amore e al lasciarsi amare e andare.

Sexy e anche romantico, viaggia sulle scie della musica pop con influenze disco anni ‘80, trasportando l’ascoltatore in un vortice energico da cui è difficile uscire.

Nel testo si trovano chiari riferimenti alla celebre poesia di Catullo dedicata a Lesbia, il Carme 5, il primo componimento che celebra il trionfo dell’amore dei due e la forza delle passioni in maniera spensierata e gioiosa. Se per Catullo il pensiero dei malparlanti era debole, quasi nullo, così è anche per Andrea che, con Baci alla francese, condanna il (pre)giudizio altrui. A differenza, però, di Catullo e Lesbia che gettano all’aria le somme dei baci per non far sapere a nessuno quanti essi davvero siano, Andrea osa e non si nasconde, incitando ad andare oltre pur di raggiungere la piena felicità.