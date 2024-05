Nuovo studio scopre meccanismo delle cellule tumorali dormienti

“Il problema della dormienza delle cellule tumorali rappresenta uno dei maggiori ostacoli nel trattamento del cancro” hanno scritto gli autori nel loro articolo, pubblicato sulla rivista Nature Cancer a febbraio 2024. Studiare le cellule che si staccano dal tumore e si muovono lungo i vasi sanguigni dando origine alle metastasi non è però semplice. Poiché il numero di queste cellule è molto basso, sperimentalmente è piuttosto complicato individuarle e seguirne il destino, che anche per questi limiti tecnici non è al momento affatto chiaro. Altrettanto poco chiaro è il ruolo svolto, in questo processo, dalle cellule che formano le pareti interne dei vasi, che sono dette cellule endoteliali.

Grazie a un nuovo approccio che ha permesso di raccogliere un numero sufficiente di cellule tumorali che metastatizzano, i ricercatori dei due centri tedeschi sono riusciti a osservare la sorte di queste cellule una volta giunte all’organo di destinazione, in questo caso il polmone. Alcune di esse cominciano a proliferare all’interno del vaso sanguigno, mentre altre escono dal vaso e si bloccano senza dare origine a metastasi. Alla base di questo differente destino ci sono almeno alcuni fattori che derivano dall’endotelio e che fanno parte della cosiddetta via di segnalazione Wnt. Le cellule sensibili a questi fattori si mettono a riposo, mentre le altre generano metastasi.

Cosa determina questi diversi comportamenti tra le cellule tumorali? Secondo quanto emerso dalla ricerca tedesca, tra le diverse cellule tumorali che giungono nell’organo in via di colonizzazione vi sono differenze epigenetiche e non genetiche.