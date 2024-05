In libreria “Il fuoco”, un romanzo storico di Tina Caramanico

Tina Caramanico torna con un nuovo romanzo di narrativa storica che accompagna il lettore nel ‘500 dell’Inquisizione e della caccia alle streghe

Don Lazzaro, curato di un piccolo paese della Val Camonica, dubita della sentenza appena emessa contro Lucina, un’anziana guaritrice, e decide di scoprire la verità su di lei. Inizia così, in gran segreto, a indagare. Perché Lucina è stata condannata alle fiamme? Era davvero una strega?

Con una scrittura potente e coinvolgente, Tina Caramanico riesce a dare voce a chi è stato ridotto al silenzio da pregiudizi e persecuzioni.

Quarta di copertina:

Agli inizi del ‘500, in Val Camonica, Lucina Picenni, una vecchia guaritrice, viene processata come strega e mandata a morire sul rogo.

Ma chi è davvero Lucina?

Dopo la morte della condannata don Lazzaro, il curato, cerca di scoprire di quali delitti si sia davvero macchiata e di quali malvagità e violenze sia stata invece vittima, ma le sue domande ben presto irritano la gente del paese, che teme vengano alla luce i peccati di tutti.

Estratto:

A ripiglino abbiamo finito per giocarci io e Stefano. Sento ancora sulle mani il calore delle sue che hanno sfiorato la mia pelle più e più volte in un intreccio di dita, carezze sottese, percorsi in avanti e a ritroso. È stato come tessere un arazzo la cui trama complessa intrecciava le nostre sensazioni. Ci siamo persi spesso negli abissi dei nostri sguardi mentre fingevamo di riflettere sul gioco e invece ci tormentavamo sulla realtà. Quando ho dovuto alzarmi dal loro banco e procedere con la mia ispezione, ho sentito come uno strattone e con gli occhi della mente ho visto ogni filo di quell’arazzo slacciarsi.

Informazioni dettagliate:

Titolo: Il fuoco

Autrice: Tina Caramanico

Editore: Il Ciliegio

Pagine: 208

L’autrice:

Tina Caramanico vive in provincia di Milano, ha due figlie, una laurea in Lettere, insegna Italiano e Storia nelle scuole superiori. Ha pubblicato alcune raccolte di racconti, poesie e tre romanzi brevi: “Un cattivo esempio”, vincitore del concorso Romanzi in cerca d’autore 2017, a cura di Mondadori e Kobo; “Il prete nuovo”, Vocifuoriscena, 2019; “Come sovvertire ľ’ordine costituito, trovare l’amore e vivere felici”, uscito su Wattpad e vincitore dei Watty Awards 2019, poi pubblicato in self-publishing nel 2020.