In Italia crescita a doppia cifra per Bearingpoint

BearingPoint – multinazionale indipendente di consulenza strategica, manageriale e tecnologica – rafforza ulteriormente la propria posizione tra i top player del settore. Erede di una storia prestigiosa, con radici che risalgono a due pionieri del calibro di Arthur Andersen e KPMG, l’azienda ha saputo valorizzare al meglio questo patrimonio in un DNA che oggi unisce il meglio di tradizione e innovazione: una realtà agile e dinamica, composta da un vasto pool di esperienze e competenze diversificate al servizio di una clientela globale.

Anche nel nostro Paese, BearingPoint ha continuato a espandere la propria influenza con risultati molto positivi. Lo scorso anno il team italiano, basato su Milano e Torino e che oggi conta oltre 100 professionisti, ha registrato un aumento del 24% nei ricavi e del 22% nell’organico. Un successo frutto di un’intensa focalizzazione su progetti innovativi in ambito automotive, finance e di trasformazione digitale.

“Innovare non è solo una parte del nostro lavoro, è la nostra missione quotidiana”, afferma Claudio Brusatori, Partner e Practice Leader BearingPoint Italia. “La vision aziendale ‘Together, we are more than business’ riflette il nostro impegno in qualità di partner strategico per i clienti, al fianco dei quali siamo protagonisti del cambiamento in ambiti cruciali come la digital transformation, l’AI, la customer experience e la sostenibilità. Giusto per citare solo alcuni dei casi di successo più recenti, per Pininfarina e Polestar abbiamo digitalizzato i processi di procurement e agevolato una gestione avanzata della supply ottenendo maggiore efficienza e risparmi operativi e, ancora, per Angelini abbiamo implementato soluzioni di customer experience che hanno arricchito l’interazione con i consumatori e migliorato la customer loyalty e satisfaction”.

La competenza multidimensionale di BearingPoint consente di implementare soluzioni

all’avanguardia per il miglioramento dei processi, delle capacità decisionali e della riduzione dei costi. Soluzioni strategiche che trovano applicazione in settori in rapida evoluzione come l’automotive, l’aerospaziale, il manifatturiero e i segmenti del lusso, della moda, del retail e del farmaceutico. Clienti di spicco come BMW, Jaguar, Land Rover, Continental, Autostrade per l’Italia, Poltrona Frau, Perfetti Van Melle, Bonprix, Metro e Siemens ne testimoniano il successo.