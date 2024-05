Fuori il video di Confronto/Fuga, ultimo singolo dei Soft Boys Club

Disponibile online il video di Confronto/Fuga, ultimo singolo dei Soft Boys Club uscito per Futura Dischi/Tipo Dischi

È disponibile da oggi il video di Confronto/Fuga, ultimo singolo dei Soft Boys Club uscito lo scorso 6 marzo per Futura Dischi/Tipo Dischi.

“Abbiamo cercato di trasporre nel linguaggio visivo la sensazione di oppressione e smarrimento tipica degli stati ansiosi/depressivi che raccontiamo nel brano: quando si sta male per lunghi periodi si finisce per sacrificare, in favore della sopravvivenza, tutti i piaceri che potrebbero essere ottenuti tramite lo sforzo, ci si limita sempre di più, guidati dal terrore di stare male.

Per realizzare materialmente il video ci siamo serviti di un flip-phone Nokia, un telefono con pochissima memoria e una definizione della fotocamera infima, per restituire al meglio la confusione che nei momenti più bui si crea nella testa delle persone. Attimi sovrapposti senza soluzione di continuità.”

Il brano è il primo scritto dal gruppo, ancora prima di qualsiasi idea primordiale di nascita del progetto. Una traccia quindi per tanti motivi sentita, voluta e ispirata da un’urgenza artistica e comunicativa istitintiva e tangibile dalla sua forma-testo: un elenco di sintomi e stralci di conversazioni dai momenti più oscuri, urlati fra pop-punk & rimandi hyper-pop.

BIO

Soft Boys Club nasce a Milano nel 2022 con l’intento di proporre una visione alternativa della mascolinità che possa rappresentare i millenial lettori di Sally Rooney, di Mark Fisher, fan di Paul Mescal, Phoebe Waller-Bridge e Corbin Shaw. Il progetto prende la forma di una band punk-rock dalle influenze emo con una particolare attenzione all’elemento cantautorale. Il SBC è attualmente al lavoro sul suo disco d’esordio in collaborazione con il produttore milanese Giacomo Carlone (Belize, Il Triangolo, Angelica, Collazio) e di Marco Giudici (Any Other, Generic Animal, Gregorio Sanchez, Rares), sotto la supervisione di Futura Dischi & Tipo Dischi.