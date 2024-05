Camilla Dot nelle radio e in digitale con “words untold”

Disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “words untold”, il nuovo singolo di Camilla Dot

“words untold” (letteralmente “parole non dette”) inizia con una narrazione in terza persona per poi cambiare in prima persona già dal primo pre-ritornello. È una canzone che affronta un tema molto importante, specialmente nell’attuale società, ovvero quello della violenza. Parla di una bambina a cui viene privata l’infanzia perché gettata nell’oscurità dell’abuso, sia psicologico che fisico. Quella bambina scompare, diventa adulta all’età di 12 anni e non riesce a dimenticare ciò che ha passato, ma non può liberarsi da questo peso perché non riuscirebbe a tradire la fiducia che originariamente aveva riposto nella persona che poi si rivelò crudele. La canzone è una vera e propria dichiarazione a cuore aperto di ciò che prova e di quanto è accaduto, per liberarsi finalmente da questo peso. Essa si conclude con la frase “So these are all of my words untold”. “Words Untold” simboleggia tutte quelle donne, ma anche uomini, che si sono sentiti prigionieri della propria mente a causa di abusi di questo tipo e che ancora non sono riusciti a tirare fuori queste parole o che hanno trovato il coraggio di dirle solo dopo tanto tempo.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Questa canzone è stata una totale sorpresa per me. Io, il mio produttore Cristopher Bacco e il team di Studio2, le abbiamo dato un’altra vita. La scrissi originariamente su tutt’altro. Era una ballad, con un testo ricostruito grazie a un diario che tenevo quando avevo 9 anni, e completato verso i 13 anni. Decisi di presentarla al mio produttore e insieme decidemmo che dovevamo aggiungere ‘qualcosa’. Dopo varie riflessioni, abbiamo cambiato strumento, inserendo la chitarra, e io decisi di cambiare il testo. Così, il tema della canzone cambiò radicalmente. Nella mia testa la canzone rimane composta da quelle frasi del diario della ‘piccola me’, e ci sono molto affezionata proprio per questo”.

Biografia

Camilla Dot, pseudonimo di Emma Camilla Candotti, è una cantautrice italiana nata a Padova il 22 ottobre 2004.

La sua avventura nel mondo della musica è iniziata all’età di soli 9 anni, quando ha iniziato a coltivare il suo amore per il canto. Ma non si è limitata solo a cantare: a soli 10 anni, ha cominciato a suonare strumenti musicali e a comporre le sue prime canzoni, mostrando un’incredibile versatilità e una creatività sorprendente.

Preceduto dal primo singolo “Happiness awaits” e “Worthless”, “words untold” è il terzo brano di Camilla DOT.