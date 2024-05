Zero problemi in vacanza con la prenotazione del parcheggio

Per organizzare un viaggio che si rispetti, bisogna pensare ad ogni minimo particolare così che una volta arrivati a destinazione, non ci sia niente a cui pensare se non al modo migliore per rilassarsi. Se poi il viaggio verrà affrontato in macchina, così da avere una libertà per tutti gli spostamenti sul posto, si può rischiare di avere problemi inaspettati che ci potrebbero far perdere tempo e magari anche mete da non riuscire a visitare. Quando scegliamo di viaggiare nelle grandi città, soprattutto se viviamo in grandi metropoli sempre alle prese con il traffico cittadino, il primo pensiero che abbiamo è quello di avere difficoltà nel trovare parcheggio. Stesso problema se prendiamo l’aereo e dobbiamo raggiungere l’aeroporto in macchina, è sempre meglio pensare per tempo a come e dove parcheggiare la nostra auto.

L’incubo del parcheggio è sicuramente un qualcosa che accompagna le nostre giornate e che di sicuro non vogliamo avere in vacanza! Senza contare alle difficoltà che si possono trovare in città che non conosciamo e peggio ancora all’estero dove non sempre le segnalazioni dei parcheggi sono come le nostre. Per viaggiare sereni basterà utilizzare applicazioni pensate proprio per risolvere a monte questi problemi, che ci faranno trovare parcheggio senza dover avere alcun pensiero sul posto e prenotare comodamente anche da casa. Un’app molto utilizzata e che garantisce il servizio sia nelle città che in aeroporto è Parclick, un sistema di parcheggio ottimale e che permette anche un notevole risparmio economico.

Parclick è disponibile sia come piattaforma web che come applicazione mobile, da sempre leader in Europa nella prenotazione di parcheggi online. Utilizzare il servizio è facile e veloce e basteranno pochi semplici passaggi per trovare parcheggio in più di 250 città in tutta Europa tra Italia, Spagna, Francia (incluse La Reunión, Martinique e Guadaloupe), Portogallo, Germania, Olanda, Belgio.

Parcheggiare in vacanza senza problemi

Parklink è una piattaforma veramente immediata per trovare soluzione ad ogni nostro problema di parcheggio ancora prima di partire da casa o sul posto quando necessario. Grazie all’app a disposizione sul telefono o da casa dal proprio computer, riusciremo a trovare il miglior parcheggio libero nelle vicinanze nei posti dove ci troviamo o dove dovremo andare e lasciare la macchina. Basterà scaricare l’applicazione sul proprio smartphone per cercare facilmente e velocemente i parcheggi che sono liberi in tempo reale, così da poter prenotare quello più comodo ed economico. In questo modo tutti ne trarranno giovamento: i clienti che avranno sotto’occhio subito i posti disponibili nelle immediate vicinanze di hotel o dei posti di maggior interesse e le autorimesse che grazie a questo sistema avranno sempre i posti occupati, offrendo sempre un servizio di qualità.

Per prenotare il parcheggio si può aspettare di arrivare sul posto o per stare più tranquilli si potrà procedere anche nei giorni precedenti direttamente da casa. Progettando nel dettaglio il viaggio in macchina si potrà procedere con la prenotazione di ogni singolo parcheggio per tutta la durata della vacanza. Così, una volta giunti a destinazione, si dovrà solo mostrare la ricevuta di pagamento senza stampar niente e mostrando semplicemente la conferma sulla applicazione.

Per chi invece viaggia all’avventura, una volta sul posto potrete trovare il parcheggio più vicino cercando quelli disponibili nelle immediate vicinanze a dove vi trovate. Grazie all’applicazione si potrà scegliere la modalità di permanenza più comoda, la modalità di pagamento e i servizi necessari da parte dell’autorimessa. Fatta la ricerca verranno rilasciati tutti i risultati che vi spiegheranno se il parcheggio è al chiuso o all’aperto, se l’accesso è garantito 24 ore o in fasce precise e tante altre informazioni utili alla scelta.

Ogni parcheggio ha una sua scheda con anche i commenti di chi ha già utilizzato il servizio e vedere anche nei dintorni cosa c’è da visitare, i servizi disponibili e tante altre utili informazioni specifiche. Una volta scelto il parcheggio, avrete la conferma con tutte le indicazioni sulle modalità di accesso e l’indirizzo esatto per accedere al garage. In alcune città spagnole attraverso l’applicazione è anche possibile pagare i parametri su strada.