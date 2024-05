Su Rai Storia “L’avversario. L’altra faccia del campione” ricorda Gigi Riva

Su Rai Storia torna Marco Tardelli con “L’Avversario” che ripercorre in quattro puntate, la carriera e le vita di Gigi Riva, Paolo Maldini, Bruno Giordano, Luciano Spalletti

Dietro ogni vittoria, c’è una storia da scoprire e dietro ogni successo c’è un avversario che non si dimentica. Mercoledì 29 maggio alle 21.10 su Rai Storia torna Marco Tardelli con “L’Avversario”, un format originale prodotto da Rai Cultura e Stand by me, che ripercorre in quattro puntate, la carriera e le vita di straordinari campioni del calcio – Gigi Riva, Paolo Maldini, Bruno Giordano, Luciano Spalletti – ma con una prospettiva nuova: il racconto dei loro più acerrimi avversari, siano essi persone in carne ed ossa o demoni interiori. Storie ricche di aneddoti inediti, ricordi mai confessati, piacevoli e dolorosi, con una narrazione avvincente arricchita dalle preziose immagini delle Teche Rai e da interviste esclusive ad amici, colleghi e familiari degli sportivi.

Nella prima puntata Tardelli è a Cagliari per raccogliere l’eredità umana e sportiva di una leggenda del calcio italiano: Gigi Riva. Attraverso le tappe della vita e della carriera di Riva, nei luoghi di Cagliari che ancora trattengono la memoria della sua leggenda, Tardelli tracciaà un profilo di Riva, con il supporto del figlio Nicola, nella prima intervista dopo la morte del padre, e dei compagni di squadra nonché amici di una vita: Giuseppe Tomasini – tra i protagonisti della stagione d’oro del Cagliari – e Dino Zoff, che con Riva, oltre alla vittoria dell’Europeo del 1968, ha condiviso gli anni del servizio militare e numerose sfide in campionato che li vedevano affrontarsi da avversari.

Tra gli intervistati anche Pierluigi Cera che, oltre ad essere stato il capitano del Cagliari dal 1964 al 1973, ha condiviso con Riva il campo con la Nazionale, una su tutte la partita del secolo: Italia-Germania 4-3 ai Mondiali di Messico del 1970. Roberto Boninsegna, è stato compagno di squadra di Riva dal 1966 al 1969, anno in cui fu ceduto all’Inter anche a causa del netto rifiuto di Riva a trasferirsi. I due erano spesso in competizione per il titolo di capocannoniere del campionato ed erano le punte d’attacco dell’Italia ai Mondiali di Messico del 1970. Infine, Giancarlo de Sisti, centrocampista della Fiorentina grande avversaria del Cagliari, che ha giocato con Riva tutte le più importanti partite con la maglia azzurra.