“Sogno arancione” è il libro dei Carota Boys, i tifosi di Sinner

I Carota Boys sono sei amici di Revello, in provincia di Cuneo, che condividono una passione smisurata per Jannik Sinner: “Sogno arancione” è il loro libro

Sei amici della provincia di Cuneo si presentano sugli spalti del più importante torneo tennistico d’Italia, gli Internazionali di Roma, vestiti da carote (tutti tranne uno, a dire il vero…). È il caldo maggio del 2023 e Alberto, Alessandro, Enrico, Francesco, Gianluca e Lorenzo non possono immaginare che quel costume sta per farli diventare famosi in tutto il mondo. Il successo al Foro Italico è immediato: i giornalisti e i tifosi si innamorano di questi ragazzi dall’entusiasmo travolgente apparsi d’improvviso a sostegno del loro idolo tennistico, il giovane e talentuoso Jannik Sinner.

A poche settimane dal loro “debutto” i Carota Boys si ritrovano così su un treno per Parigi (dove creano in fretta e furia, forse troppa, la loro pagina Instagram) diretti al Roland Garros, il primo – ma non ultimo – Slam delle loro vite. E sul centrale in terra rossa riceveranno proprio da Sinner il suo asciugamano, il primo gesto d’intesa tra lo sportivo e i suoi fan numero 1. L’avventura incredibile e spesso rocambolesca dei Carota Boys sembra la sceneggiatura di un film: partiti da un piccolo paesello affacciato sul Monviso, i sei ragazzi sono saliti alla ribalta internazionale per la loro genuinità e per l’allegria con cui vivono il tifo tennistico, trasformatosi presto in un’”onda arancione” che ha investito tutto lo Stivale. Da Wimbledon a New York, da Melbourne fino a Rotterdam i Carota Boys raccontano la loro esperienza “da sogno” tra incontri improbabili e spesso divertentissimi, retroscena buffi e teneri insieme e una miriade di esperienza indimenticabili sul campo e fuori, sempre accanto al loro tennista preferito di sempre.