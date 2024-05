Nippon Yusen Kabushiki Kaisha userà modelli 3D per progetti di navi

Nippon Yusen Kabushiki Kaisha e la sua azienda del gruppo MTI Co., Ltd., hanno avviato una sperimentazione con modelli 3D nella fase di progettazione della costruzione navale

Nippon Yusen Kabushiki Kaisha e la sua azienda del gruppo MTI Co., Ltd., in collaborazione con Smert Design Co. Ltd., hanno avviato una sperimentazione per utilizzare modelli 3D nella fase iniziale della progettazione della costruzione navale.

In questa sperimentazione, come parte del progetto di ricerca congiunto “Ship Design Streamlining Project by Front Loading”, le tre aziende implementeranno la “Piattaforma di Progettazione Base” nel software di progettazione navale CADMATIC e la utilizzeranno per progettare una nave cisterna per gas LPG per conto di Kyoei Tanker Co., Ltd. che sarà costruita da Murakami Hide Shipbuilding Co., Ltd.

Questa sperimentazione mira a modellare le informazioni di progettazione 3D delle navi simili e gemelle esistenti e facilitare un percorso fluido sia per i cantieri navali che per le compagnie di navigazione per lo scambio di richieste, idee, commenti, ecc.

Attraverso la visualizzazione della nave completata nelle fasi iniziali della progettazione, la progettazione navale può essere compresa intuitivamente. Inoltre, l’utilizzo dello stesso sistema da parte di tutte le parti coinvolte riduce il lavoro e i processi richiesti per la progettazione. Questo consente una decisione anticipata sulla progettazione navale, che è diventata più complessa di recente.

Inoltre, utilizzando la progettazione 3D come strumento di gestione della nave basato su modelli 3D chiamato “Piani Finiti Digitali” e convertendo i piani finiti, che venivano tradizionalmente consegnati come disegni 2D dopo il completamento della nave, in 3D, ci aspettiamo di ridurre il carico di lavoro sui membri dell’equipaggio nel comprendere i disegni.

Il processo di progettazione navale convenzionale è stato un metodo consolidato nel quale la compagnia di navigazione riesamina ripetutamente i disegni progettati dal cantiere navale per l’approvazione. Anche se questo metodo è stato utilizzato per molti anni, è stato un problema accorciare il periodo di costruzione a causa del processo di approvazione e del tempo necessario per le parti interessate per comprendere i disegni.

Le due aziende verificheranno l’efficacia del BDP nel ridurre il carico di lavoro e miglioreranno il sistema in base ai risultati. In futuro, le due aziende contribuiranno alla DX nell’industria della costruzione navale e della navigazione attraverso l’ampio utilizzo di questo sistema.