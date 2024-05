Massimiliano Varrese in streaming con il singolo “Fai clap clap”

Sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica “Fai CLAP CLAP” (prodotto da Gianni Testa per Joseba Label), il nuovo singolo di Massimiliano Varrese

Commenta l’artista a proposito del brano: –Torno magicamente al mio primo grande amore: la musica. La maggior parte della gente mi conosce come Performer e come Attore, ma ho avuto la fortuna di lavorare in tutti i campi del mondo dello spettacolo a 360° e con i più grandi artisti anche a livello internazionale. Non tutti sanno che nasco come cantante ballerino e come cantautore, facendo parte di una delle più grandi major discografiche mondiali. Ma la fama di attore mi ha portato lontano da questo amore per un bel po’ pubblicamente. Ho sempre continuato a scrivere per me e per gli altri, collaborando con autori di altissimo livello. Nella mia vita artistica ho provato di tutto, perché l’arte per me non è essere famosi ma è un’esigenza interiore e adesso questa esigenza mi riporta alla musica, alla mia musica, magicamente. E poi non dimentichiamo che sono “allievo” di Raffaella Carrà. Fai CLAP CLAP sono le parole che non ho mai detto negli ultimi sette mesi, dopo una delle più forti esperienze della mia vita che tutti conoscete, parole che tutti stanno aspettando. Mi viene da ridere ma a questo risponderà “leI”! Ah.. occhio che una volta visto il video non potrete più farne a meno!

Il videoclip di “Fai CLAP CLAP” (brano che porta le firme di Massimiliano Varrese, Giovanni Segreti Bruno e Gianni Testa) è stato diretto da Marko Carbone (Stilist Silvana Matarazzo, Coreografie Dario Lupinacci e Massimiliano Varrese). Le foto e la copertina sono di Giuseppe Brancato.

Fai CLAP CLAP: https://ingrv.es/fai-clap-clap-su9-d

Biografia

Massimiliano Varrese, Artista, attore, cantante e performer, scoperto dalla leggendaria Raffaella Carrà nel 1998, è una personalità travolgente. Il suo percorso artistico è un viaggio straordinario di successi e riconoscimenti. E’ un artista poliedrico, ricco di stile e creatività. Il suo impegno per l’eccellenza artistica si riflettein ogni sua performance, sia sul palco che sullo schermo. L’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha visto Massimiliano emergere come unico finalista uomo, catturando l’attenzione del pubblico con la sua presenza magnetica e la sua genuinità. L’artista, ha presenziato l’11 Maggio in prima serata in onda su Rai 2, nel programma “Tulipani di Seta Nera”, con altre personalità di spicco del panorama artistico italiano, ricevendo il prestigioso “Premio Testimonial Tulipano Nero” ed è stato ospite di Rai Radio Tutta italiana, RTL, Isoradio e molte altre.

Segue il primo inedito “Niente da dividere” uscito il 21 Novembre 2023, che sta ottenendo un notevole successo e tantissimi streaming, il suo nuovo singolo “Fai Clap Clap”, con il quale Varrese si prepara a tornare al suo primo amore, la musica. Questo brano evocativo promette ditoccare le corde dell’anima e di rimanere nell’immaginario collettivo per lungo tempo, l’artista dopoun lungo silenzio stampa, è pronto a rivelarci una parte di lui mai svelata prima, neanche sul grandeschermo.Le sue prossime apparizioni su rinomate reti televisive internazionali confermano il suo status diicona globale dell’intrattenimento. Numerose, infatti, saranno le ospitate in tutte le reti televisivepiù importanti dell’Albania, Germania e Svizzera dove ci sarà occasione di presentare i suoi nuoviprogetti artistici.La fan base di Massimiliano Varrese è una comunità straordinaria, caratterizzata da un livello dientusiasmo e partecipazione che va ben oltre il semplice supporto. Ogni membro della fandom è unvero e proprio ambasciatore, dedicato a promuovere il suo lavoro in ogni angolo del mondo.Attraverso i social media, gli eventi dal vivo e le iniziative online, questi fan devoti diffondono lapassione per la musica e arte di Massimiliano Varrese, condividendo con orgoglio ogni singolobrano, video e performance. Non si tratta solo di condividere contenuti, ma di creare un legameprofondo e autentico con l’artista. Ogni membro della fandom si sente parte integrante della storiadi Massimiliano, contribuendo al suo successo con un impegno senza limiti. Questo coinvolgimento costante su piattaforme sociali aumenta notevolmente la visibilità dell’artista e del suo lavoro, grazie alla condivisione virale dei contenuti e al coinvolgimentofrequente dei fan attraverso commenti, condivisioni e partecipazioni a sondaggi e concorsi online.

Ma sono tanti i volti di Massimiliano Varrese, ammirato per le sue interpretazioni raffinate e intense in produzioni di successo, ha ricevuto numerosi premi come miglior attore oltre ad unimportante premio alla carriera, musica, tv e spettacolo il 24 Maggio in Sala del Carroccio – CAMPIDOGLIO (RM).

Massimiliano vanta collaborazioni e apparizioni con diversi nomi dell’importante scenariomusicale italiano e internazionale come Noemi, Fabrizio Moro e Geri Halliwell delle Spice Girls. Il suo ritorno alla musica, accolta con entusiasmo dal pubblico e dai critici, è la prova del suo ineguagliabile carisma e della sua versatilità artistica. Associarsi a Massimiliano Varrese significa abbracciare l’eleganza e l’esclusività. È l’opportunità perfetta per un marchio di distinguersi e di stabilire connessioni significative con un pubblico sofisticato e influente.