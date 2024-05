I Ferrinis tornano con il brano “La voglia che mi fai”

Il duo musicale Ferrinis, composto dai fratelli Maicol e Mattia Ferrini, celebra la primavera con il singolo “La voglia che mi fai”

Il duo musicale Ferrinis, composto dai fratelli Maicol e Mattia Ferrini, celebra la primavera arricchendo la scena musicale italiana di nuova energia: dopo l’acclamato successo del primo omonimo album “Ferrinis”, che ha collezionato oltre 300.000 streams, il duo romagnolo torna a far parlare di sé con “La Voglia Che Mi Fai”, vibrante anteprima della versione deluxe del disco che promette di diventare un nuovo inno all’amore in chiave pop-dance.

Ascolta su Spotify.

Il singolo, una preziosa svolta nella loro già brillante carriera, esplora le sfumature del cuore con una profondità e un’intensità di raro riscontro, delineando il percorso dell’innamoramento da un’attrazione iniziale, quasi timida, fino ad un desiderio ardente e condiviso. Un sentimento acceso da un segreto gelosamente custodito, che cresce e si evolve in una confessione di attrazione totalizzante, partita dal corpo e giunta a sfiorare e ad abbracciare mente, anima e sensi. «Se ti racconto un segreto cosa fai, tienilo solo per te», cantano i due fratelli in apertura, utilizzando la loro arte per tessere una narrazione che celebra l’amore in tutte le sue forme, dalla gioia pura di un ballo a piedi nudi nella propria casa fino alla complessità delle dinamiche di coppia. La sincerità con cui i Ferrinis esprimono il desiderio e l’amore è palpabile in ogni nota, rendendo “La Voglia Che Mi Fai” una canzone universalmente riconoscibile e profondamente umana.

Avvolta da sonorità dance ballabili e frizzanti, perfette per la stagione appena sbocciata, ed un testo che esprime emozioni autentiche e viscerali, questa traccia si configura come un inno alla primavera dell’anima, quando i sentimenti fioriscono con nuovo vigore e il cuore si apre a possibilità inesplorate.

Il ritornello del brano cattura l’essenza di un’attrazione irresistibile, una forza che trascende la razionalità e si annida nel profondo, diventando un richiamo che non ammette indugi. I Ferrinis, con questa release, sottolineano come l’amore, in tutte le sue manifestazioni, sia un’esperienza sensoriale completa che coinvolge ogni aspetto dell’essere, rendendo ogni momento di condivisione unico e irripetibile.

Nati e cresciuti a Forlì a distanza di un anno l’uno dall’altro, Maicol e Mattia hanno coltivato fin da piccoli una passione per la musica dance, passione che li ha accompagnati attraverso l’adolescenza e che, nonostante una breve pausa, è riesplosa durante la quarantena. Con “La Voglia Che Mi Fai”, il duo non solo torna alle proprie radici musicali ma le reinventa, infondendo nel genere dance una freschezza e una profondità emotiva che sono, sin dagli esordi, il loro marchio di fabbrica.

Questo brano, afferma i Ferrinis come narratori di storie che sanno di vita vissuta, di emozioni palpabili, avvolgendo l’ascoltatore in un’atmosfera che è al contempo energetica e intima, grazie ad una produzione minuziosamente curata che riflette l’abilità del duo di giocare con i contrasti per creare un’opera complessa e stratificata.

“La Voglia Che Mi Fai” è una porta verso la comprensione più profonda del nostro sentire, un viaggio che inizia con un “segreto” e si apre a un universo di possibilità. È un encomio della bellezza dell’amore nella sua interezza, che incoraggia gli ascoltatori a vivere ogni sfumatura di questo sentimento con coraggio e passione, invitando anche ad un dialogo aperto sulle infinite opportunità che l’amore offre e rendendo la musica un ponte verso la scoperta di noi stessi e degli altri.

Biografia.

I Ferrinis, duo composto dai fratelli Maicol e Mattia, nati a Forlì con un anno di differenza e spesso scambiati per gemelli, hanno coltivato sin dall’infanzia una profonda passione per la musica dance, passione che li ha accompagnati fino all’adolescenza. Nonostante un periodo di pausa, la loro dedizione non ha mai vacillato: la quarantena ha rappresentato per loro un momento di riscoperta e rinnovato interesse, spingendoli a mettersi in gioco con maggiore determinazione. Adottando il nome d’arte Ferrinis, simbolo della loro unione fraterna, hanno iniziato a comporre brani originali. Il loro debutto con il singolo “Balla Con La Luna”, uscito il 26 giugno 2020, cattura un messaggio di libertà e spensieratezza, invitando ad abbandonare le preoccupazioni legate al contesto sociale dell’epoca. Questa prima release ha riscosso un notevole successo, consolidando il loro ingresso nel mercato italiano. L’ascesa dei Ferrinis nel panorama musicale, però, è stata suggellata nel Dicembre 2023 con l’uscita del singolo “Nessuno” e, il mese successivo, con il rilascio del loro primo omonimo album, che ha rapidamente conquistato oltre 300.000 streams. Questo incredibile traguardo ha aperto la strada a “La Voglia Che Mi Fai”, brano che segna una preziosa evoluzione nella loro carriera, esplorando le sfumature dell’innamoramento e del desiderio con profonda intensità. La traccia, vibrante anteprima della versione deluxe del disco d’esordio, è un vero e proprio inno all’amore in chiave pop-dance. La musica dei Ferrinis parla direttamente al cuore, esprimendo sentimenti autentici e viscerali, avvolti da sonorità dance che invitano all’ascolto e al movimento. Con radici profondamente ancorate nella musica dance e un’innata capacità di reinventare il genere infondendovi nuova energia e profondità emotiva, i Ferrinis si configurano come artisti innovativi e narratori di storie di vita vissuta. La loro ambizione è quella di creare canzoni dall’accezione universale, capaci di unire generazioni diverse, dai bambini agli adulti. Con una visione che punta ad un’ascesa significativa nel panorama discografico, i Ferrinis sono determinati a lasciare un’impronta indelebile nel settore, introducendo generi inediti e portando freschezza con le loro idee innovative.