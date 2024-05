Grave incidente in A1, due morti e chilometri di coda tra Valdarno e Firenze

Grave incidente sull’autostrada A1, due morti e chilometri di coda tra Valdarno e Firenze. Bloccata anche un’ambulanza con un bimbo

Sono due le persone morte nel maxi incidente sull’autostrada A1 che si è verificato dopo lo svincolo del Valdarno, in direzione Firenze, tra quattro mezzi pesanti e tre auto. Un’altra persona, secondo quanto ricostruito dai Vigili del Fuoco, è rimasta ferita ed è stata trasportata con l’elisoccorso al pronto soccorso di Careggi. I pompieri, giunti sul posto con due squadre “hanno garantito la sicurezza del complesso scenario e liberato dall’abitacolo delle vetture, e dai mezzi pesanti, gli occupanti” che poi sono stati affidati al personale sanitario. Pochi metri prima dell’incidente, inoltre, per via dello scontro è rimasta bloccata un’ambulanza impegnata da Foligno in un trasferimento urgente di un bambino in direzione Meyer.

I vigili, quindi, hanno liberato con urgenza uno spazio per permettere all’ambulanza di proseguire la sua corsa. Sul posto, inoltre, sono intervenute pattuglie della Polizia e il personale di Autostrade per la gestione della viabilità e per agevolare l’arrivo dei mezzi di soccorso. È stata inviata anche un’autogrù dal distaccamento di Firenze Ovest, che poi è stata fatta rientrare.

Per quel che riguarda la viabilità, Autostrade sul proprio sito segnala che tra il Valdarno e Incisa-Reggello verso Firenze “è stata disposta la chiusura del tratto e, al suo interno, ci sono due chilometri di coda, che defluiscono sulla sola corsia di emergenza. Per i curiosi si sono formati tre chilometri di coda tra Incisa-Reggello e il Valdarno verso Roma”.