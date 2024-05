Caso influencer Siu: braccialetto elettronico per il marito

Caso influencer Siu: arriva il braccialetto elettronico per il marito Jonathan Maldonado. Lei aveva già denunciato maltrattamenti

È uscito dal carcere Jonathan Maldonato ma ora indosserà il braccialetto elettronico. Sul conto del marito dell’influencer ricoverata dal 16 maggio scorso all’ospedale di Novara per una grave ferita al torace , ora pesa anche una precedente querela per maltrattamenti. La moglie Soukaina El Basri, conosciuta come Siu, l’aveva presentata l’anno scorso, ritirandola poco dopo.

L’INFLUENCER AVEVA QUERELATO IL MARITO PER MALTRATTAMENTI NEL 2023

È proprio questa querela uno dei punti su cui sofferma dall‘ordinanza del gip che ha sì disposto la scarcerazione dell’uomo, riferisce il Corriere della sera che è venuto in possesso del testo, ma ha anche convalidato il fermo per tentato omicidio, motivandolo con il quadro emergente che confermerebbe i maltrattamenti. Non solo, ha disposto l’obbligo di firma e che Maldonato non possa avvicinarsi alla donna a meno di un chilometro.

Il provvedimento del Gip rivelerebbe quindi “una serie di aspetti di fragilità psicologica della coppia” su cui si ritiene necessario un approfondimento d’indagine. A partire dalla querela per maltrattamenti nei confronti del marito presenta dall’influencer nella primavera del 2023, poi ritirata una decina di giorni dopo. Il fascicolo, che era stato archiviato, ora è stato riaperto. Si attende ancora di ascoltare la versione della donna, che è uscita dal coma ma le sue condizioni di salute non sono ancora tali da consentirle di affrontare un interrogatorio.

LA NONNA MATERNA NOMINATA CURATRICE DELLE FIGLIE

Non solo il giudice mette nero su bianco la possibilità che il marito dell’influencer abbia continuato a maltrattare le donna dopo il ritiro della querela. Infatti, “la circostanza che Maldonato abbia perseverato nella sua condotta dopo la remissione di querela da parte della moglie- riporta il provvedimento- costituisce un indice della sua proclività a delinquere“. Con questo quadro, infine, il tribunale di Biella ha accolto la richiesta presentata dall’avvocata Alessandra Guarini, legale della famiglia di Siu, nominando la nonna materna curatrice speciale per le figlie della coppia di 4 e 6 anni.