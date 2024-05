A “Chi l’ha visto?” su Rai 3 si parla della scomparsa di Gianfranco Bonzi

Stasera su Rai 3 a “Chi l’ha visto?” la scomparsa di Gianfranco Bonzi. A seguire, si parlerà del caso di Manuela Murgia e dell’influencer Soukaina

Poco prima di sparire Gianfranco Bonzi scrive una lettera al figlio in cui si capisce che nel suo cuore c’è ancora la finta Dua Lipa, la famosa cantante. Federica Sciarelli ne parlerà nella puntata di “Chi l’ha visto”, in onda mercoledì 29 maggio alle 21.20 su Rai 3. La trasmissione ha scoperto cosa conteneva il trolley con cui è andato via.

E poi il caso di Manuela Murgia, una ragazza di solo 16 anni ritrovata morta nella gola di Tuvixeddu in Sardegna grazie ad una telefonata anonima: in studio in diretta, i familiari che non hanno mai creduto al suicidio e chiedono la riapertura delle indagini. Con chi aveva parlato al telefono poco prima di uscire? L’anonimo che la fa ritrovare sa qualcosa?

Soukaina, l’influencer trentenne, è ancora ricoverata in gravi condizioni dopo essere stata soccorsa con una ferita al petto. Il marito, indagato per tentato omicidio, ha dato diverse versioni. Che cosa è accaduto davvero in quella casa?

E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.