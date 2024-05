Previsioni meteo 28 maggio 2024: nuovo peggioramento del tempo

Le previsioni meteo di oggi, martedì 28 maggio 2024: tempo di nuovo instabile al Nord e al Centro con piogge e temporali

Condizioni meteo di nuovo in peggioramento sull’Italia in questo finale del mese di maggio, che in diverse fasi ha visto protagonista il maltempo. Nella giornata di oggi infatti una nuova perturbazione raggiungerà le regioni del Nord e del Centro portando piogge e locali rovesci. Domani il nucleo instabile si sposterà al Sud, dove avremo precipitazioni diffuse, mentre al settentrione il tempo migliorerà quasi ovunque. Avremo anche un lieve rialzo termico, ma senza caldo eccessivo con valori solo leggermente sopra le medie del periodo.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, martedì 28 maggio 2024.

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare in transito con associate piogge e temporali sparsi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali diffusi, anche di forte intensità. In serata insiste il maltempo. Migliora nella notte con residue piogge sui settori alpini. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni, salvo possibili piovaschi sulla Toscana. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in rialzo. Venti moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nubi sparse ma con tempo asciutto, maggiori schiarite tra Campania e Molise. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati su tutte le regioni. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolostà alternata a schiarite. Temperature minime e massime in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti sud-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .