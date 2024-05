Papa Francesco chiede scusa per la ‘frociaggine’: “Nella Chiesa c’è spazio per tutti”. La Sala Stampa Vaticana: “Non ha mai inteso esprimersi in termini omofobi

“Il Papa non ha mai inteso offendere o esprimersi in termini omofobi, e rivolge le sue scuse a coloro che si sono sentiti offesi per l’uso di un termine, riferito da altri”. Il termine, ormai sulle prime pagine di tutto il mondo, è “frociaggine”. Troppa, nel caso, nei seminari. E così Bergoglio aveva consigliato in un dialogo a porte chiuse del 20 maggio scorso con i vescovi della CEI in Aula Paolo VI, di evitare di prendere altri omosessuali. Un tema delicato, e una gaffe dall’eco globale.

Nella comunicazione ai giornalisti del direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, si legge che “Papa Francesco è al corrente degli articoli usciti di recente circa una conversazione, a porte chiuse, con i vescovi della CEI”. Nella nota si ricordano le parole tante volte affermate dal Papa: “Nella Chiesa c’è spazio per tutti, per tutti! Nessuno è inutile, nessuno è superfluo, c’è spazio per tutti. Così come siamo, tutti”.