Morte Angelo Onorato: aperto un fascicolo con l’ipotesi di omicidio

Morte Angelo Onorato, oggi l’autopsia: la Procura di Palermo apre un fascicolo con l’ipotesi di omicidio. Nuccia Albano, ex medico legale, nominata consulente della famiglia

Sarà eseguita oggi all’Istituto di Medicina legale del Policlinico ‘Paolo Giaccone’ di Palermo l’autopsia sul corpo di Angelo Onorato, l’imprenditore trovato morto nel suo suv sabato pomeriggio su una bretella parallela all’autostrada A29 che dal capoluogo siciliano conduce a Mazara del Vallo.

La deputata europea Francesca Donato, moglie di Onorato, ha nominato come consulente della famiglia l’ex medico legale, oggi assessora regionale alle Politiche sociali, Nuccia Albano. La procura di Palermo, guidata da Maurizio de Lucia, ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di omicidio: un atto dovuto proprio per consentire gli accertamenti necessari, alcuni dei quali irripetibili. Si continua a indagare a 360 gradi, senza privilegiare nessuna delle ipotesi in campo. Gli investigatori da tre giorni stanno continuando a scandagliare la vita di Onorato, soprattutto sul versante lavorativo.

Ieri Donato ha rotto il silenzio: “Sto vivendo i momenti più difficili e devastanti della mia vita – ha detto l’eurodeputata Dc -. Il dolore è inimmaginabile. Prego tutti di astenersi da speculazioni sulle cause della morte di mio marito. Ci sono indagini in corso, lasciamo lavorare la polizia. Ringrazio dal profondo del cuore tutti coloro che in queste ore tremende hanno avuto parole di affetto per il mio adorato Angelo e hanno mostrato vicinanza e solidarietà per la mia famiglia. Sono tantissimi e ognuno è prezioso per me”.