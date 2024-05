Meloni saluta De Luca a Caivano: “Sono quella stronza…”

“Presidente De Luca, quella stronza della Meloni. Come sta?”. Parole seguite rigorosamente da sorriso e stretta di mano. Questo il saluto della premier Giorgia Meloni al suo arrivo a Caivano, per l’inaugurazione del nuovo centro sportivo, rivolto al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Visibilmente con lo sguardo spiazzato, dopo aver contraccambiato la stretta di mano, il governatore ha risposto: “Benvenuta, sto bene di salute”. A diffondere su X il video della saluto fuori dalle righe è stato l’account di Atreju, accompagnato dalla frase “Giorgia insegnaci la vita”.

Con questa battuta spiazzante, la presidente del Consiglio riprende la parola offensiva che il governatore, lo scorso 16 febbraio, aveva usato riferendosi proprio a lei, mentre parlava con i giornalisti in Transatlantico alla Camera.

BOTTA E RISPOSTA SULLA VISITA A CAIVANO

“Dico senza polemiche, rivolgendomi al presidente De Luca che parlava della presenza qui come di una passeggiata, che se tutte le volte che la politica passeggia porta questi risultati avremmo sicuramente una politica più rispettata dai cittadini. Noi continueremo a passeggiare”. È uno dei passaggi dell’intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a Caivano per inaugurare un centro sportivo. Tra la premier e il governatore, un confronto ravvicinato che già dal momento dei saluti istituzionali ha dato spazio a titoli di giornali.

DE LUCA A MELONI: “FUORI CONTESTO, MAI PARLATO DI PASSEGGIATA“

Secca la replica di De Luca. Per il governatore quelle parole risultano “fuori contesto, ma soprattutto prive di un riferimento oggettivo. Nessuno ha mai parlato di passeggiata, mi ero permesso di prendere in giro Durigon ieri”. Il governatore ha replicato così alla premier che lo aveva criticato per aver parlato dell’inaugurazione del centro come di una “passeggiata elettorale”. Per De Luca ci sono “esponenti di governo che non hanno molta ironia, sono molto nervosi in questo periodo” e risponde ironicamente a chi gli chiedeva se pesasse la vicinanza temporale alle elezioni europee: “Pura casualità…”