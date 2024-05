In libreria “Gli animali medicina” di Philippe De Wailly

Nel libro di Philippe De Wailly la ricerca biologica avanzata, studiando varie specie animali, ci stupisce rivelandocene le virtù terapeutiche

In questo libro, il dottor de Wailly spiega in modo chiaro e avvincente, come molti animali abbiano un importante ruolo nella lotta contro le malattie. Ad esempio alcuni insetti, come il Tricholepis hanneton, contengono un alcaloide che abbassa la pressione sanguigna; la prima sostanza usata nella lotta contro l’AIDS fu sintetizzata dallo sperma delle aringhe; la cytarabina, utilizzata in chemioterapia, viene estratta da una spugna; i famosi Omega 3 arrivano, per gran parte, da oli di pesce grasso. E se non tutti sanno che molti farmaci di uso comune sono di origine animale, sicuramente la gran parte di noi sperimenta ogni giorno i benefici di vivere con i nostri animali domestici preferiti.