Il film “The Northman” stasera su Rai 4: ecco la trama

Stasera su Rai 4 “The Northman” con protagonista Alexander Skarsgård. Nel cast anche Nicole Kidman e Anya Taylor-Joy: la trama del film

Dalle streghe del New England del XVII secolo in The Witch all’allucinante storia del guardiano di un faro alla fine del XIX secolo in The Lighthouse, l’immaginario cinematografico di Robert Eggers fa un ulteriore balzo indietro nel tempo fino all’Islanda del X secolo raccontando la vendetta del vichingo che ha ispirato l’Amleto di Shakespeare.

Tutto ciò nel film “The Northman” con protagonista Alexander Skarsgård in onda martedì 28 maggio 2024 alle 21:20 su Rai 4. Nel cast anche Nicole Kidman e Anya Taylor-Joy.

In un regno del Nord Europa Il figlio del re Aurvandil, Amleth, assiste alla morte del padre per mano di Fjölnir, il fratello. Ad omicidio compiuto, lo zio prende in sposa Gudrun, la madre di Amleth. Fuggito, il giovane è costretto per anni alla latitanza forzata che gli permetterà di diventare un guerriero di primo ordine, un “Berserker”. Tutto è pronto per il suo ritorno in patria e ripristinare l’ordine. Riuscirà a portare a compimento la sua vendetta?