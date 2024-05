Gianni & Origoni e RINA pubblicano il Libro Bianco sui dipendenti all’estero

International SOS Foundation ha pubblicato il Libro Bianco “Garantire la sicurezza dei propri dipendenti all’estero”, in collaborazione con Gianni & Origoni

La International SOS Foundation, organizzazione indipendente e senza scopo di lucro con l’obiettivo di migliorare la sicurezza, la salute e il benessere dei dipendenti all’estero, ha pubblicato il Libro Bianco “Garantire la sicurezza dei propri dipendenti all’estero. Come attestare la conformità delle organizzazioni italiane”, in collaborazione con Gianni & Origoni, studio legale internazionale indipendente, leader nella consulenza e assistenza in tutti i settori del diritto d’impresa, e RINA, multinazionale di certificazione attiva in più di settanta paesi.

In un contesto di rischio complesso e multi-stratificato come quello odierno, in cui si assiste ad un notevole deterioramento del quadro di sicurezza in numerosi paesi, per aziende e organizzazioni è divenuto difficile garantire la salute e la sicurezza di viaggiatori ed espatriati. Per questo, diventa sempre più fondamentale per il Datore di Lavoro investire nella sicurezza dei dipendenti in trasferta e adeguarsi agli standard internazionali nell’ambito del Duty of Care.

Il Libro Bianco analizza le linee guida UNI ISO 31030:2021 (Travel Risk Management – Guidance for Organizations), pubblicate dalla International Organization for Standardization nel 2021, e si propone come obiettivo quello di aiutare le organizzazioni a integrare tali linee guida nelle proprie procedure di Travel Risk Management.

“La UNI ISO 31030 promuove un approccio organizzativo e culturale in cui il rischio legato ai viaggi sia affrontato in modo serio, gestito in modo efficace e con risorse adeguate. – commenta Franco Fantozzi, Senior Security Advisor di International SOS – In particolare, le linee guida mirano a migliorare la fiducia dei lavoratori, facilitare il business anche in luoghi ad alto rischio e migliorare la reputazione e la credibilità di un’organizzazione, con un effetto positivo sulla competitività. Inoltre, se da un lato un travel risk assessment ben eseguito ed efficacemente comunicato, rassicura il dipendente in trasferta, garantendo la consapevolezza di sapere come agire in caso di situazioni critiche, dall’altro lato l’azienda, in questo modo, si assicura di aver assolto efficacentemente ai propri obblighi nell’ambito del Duty of Care”.

Il Libro Bianco, frutto della collaborazione della International SOS Foundation con esperti del settore, propone un approccio strutturato per garantire l’aderenza ai requisiti del Duty of Care e alla normativa di riferimento, e fornisce una panoramica del processo di conseguimento dell’attestato di conformità alla UNI ISO 31030 da parte di un ente terzo indipendente.

Daniela Asaro, Italy Commercial Support Senior Manager di RINA, ha dichiarato: “L’attestazione di conformità alla linea guida UNI ISO 31030:2021, che RINA opera in conformità con i propri accreditamenti generali, permette alle organizzazioni che applicano questo modello virtuoso di ottenere una validazione e una testimonianza rispetto a quanto fatto. La collaborazione con un partner prestigioso e importante come la International SOS Foundation rafforza il nostro impegno rispetto alla tematica.”

La UNI ISO 31030:2021 è la prima linea guida riconosciuta a livello internazionale da oltre 70 Paesi, che si applica a organizzazioni di ogni tipo (Aziende, ONG, Università, ecc.) e dimensione e ha come finalità quella di fornire indicazioni generali e buone pratiche per un efficace adempimento degli obblighi riconducibili all’ambito del Duty of Care. Il rispetto delle linee guida ISO – regolarmente applicate da assicuratori, enti normativi e autorità locali – contribuisce a ridurre l’esposizione a sanzioni legali e finanziarie, oltre che a danni reputazionali, tutelando altresì i datori di lavoro e i manager a vario titolo coinvolti nella gestione dei viaggi di lavoro. La conformità ai nuovi standard offre, inoltre, un vantaggio competitivo rispetto agli altri player di mercato e favorisce la tranquillità e la fiducia del personale viaggiante nei confronti dell’azienda, alimentando un ciclo virtuoso in termini di produttività e riduzione del turnover.

Emanuele Panattoni, Partner esperto di diritto del lavoro presso Gianni & Origoni, ha sottolineato: “La normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro pone continue sfide alle imprese, in quanto richiede l’adozione delle misure più aggiornate da un punto di vista tecnico, al fine di minimizzare i rischi per i lavoratori. In questo quadro, la conformità alla linea guida UNI ISO 31030:2021 – e la sua attestazione – rappresenta un efficace strumento di contenimento dei rischi e un valido elemento di prova anche ai fini di eventuali procedimenti giudiziali.”

Per scaricare gratuitamente una copia del Libro Bianco o avere maggiori informazioni, visita la pagina web dedicata.