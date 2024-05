“Change your mind” è il terzo singolo della band siciliana QuintaEssenza. “Brano che incita al rispetto verso sé stessi e verso la natura che ci circonda”

Esce in digitale “Change your mind”, terzo singolo della band siciliana QuintaEssenza. Il brano, che segue “Mission to planet earth” (guarda videoclip) e “Pray for me” (guarda videoclip), è un’esortazione al cambiamento e all’evoluzione.

Si tratta della continuazione di un ampio progetto portato avanti dai QuintaEssenza: “Il testo infatti richiama le tematiche che abbiamo introdotto finora – spiega la band – con un riferimento ottimistico alla capacità degli esseri umani di poter raggiungere la felicità cambiando appunto la propria mente ed orientandola al rispetto verso sé stessi e la natura che li circonda. È il nostro pensiero che ci porta a compiere una determinata azione. L’obiettivo è quello di provare a generare idee propositive, proficue per far sì che l’intero pianeta possa migliorare”.

Al brano hanno collaborato Danilo Rabboni (testi, musiche, arrangiamenti, voce, pianoforte e cori); Giuseppe Lionetto (testi, musiche, arrangiamenti, basso elettrico e cori); Benedetto Ribaudo (testi, musiche, arrangiamenti, batteria, percussioni e cori), Tindaro Raffaele (arrangiamenti, mix, pianoforte, cori e production); Nello Amante (chitarre). La traccia è stata registrata all’Underground Music Lab di Gliaca di Piraino (ME), mentre il mixing è di Tindaro Raffaele e il mastering è di Pietro Caramelli (Energy Master, Milano). La grafica della cover è a cura di Marco L’ Abbate (Lab Design).

QuintaEssenza è un progetto nato dall’unione di tre musicisti siciliani: Danilo Rabboni (pianoforte e voce) Giuseppe Lionetto (basso e contrabbasso) e Benedetto Ribaudo (batteria). Nel 2019, proprio durante gli studi del Conservatorio, l’amicizia e la condivisione della musica hanno fatto da collante per la genesi di questo nuovo progetto. La band inizia il suo percorso proprio nei primi mesi del 2020, anche se in parte ostacolato dal periodo pandemico. La fusione di background musicali diversi ha dato origine ad un ensemble dalle sonorità pop più varie. L’attività live, negli anni successivi, si è intensificata sempre di più e la band ha avuto la possibilità di suonare in diverse situazioni musicali della Sicilia. Il loro è un viaggio attraverso le più belle canzoni pop contemporanee italiane ed internazionali senza tralasciare la musica italiana d’autore. Dopo un primo periodo di rodaggio ed esperienze live, il desiderio di plasmare le proprie idee attraverso la musica ha fatto si che i tre riuscissero a trovare ispirazione e soprattutto la sinergia giusta per comporre musica inedita. Una chimica perfetta che ha portato alla genesi del loro primo album “Mission To Planet Earth” in uscita nei prossimi mesi.