“Vorrei bastasse tutto questo” è il nuovo album dei Mixotri

Disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in formato fisico “Vorrei bastasse tutto questo” il nuovo album dei Mixotri

“Vorrei bastasse tutto questo” racconta il momento in cui l’imperatore Lao Shang, mentre congedava il suo ospite ringraziandolo della visita, si alzò dal suo trono. Avvolto nella sua tunica verde, si incamminò lento e implacabile verso la finestra del palazzo. I servitori cercarono di fermarlo, urlando e disperandosi, prostrandosi ai suoi piedi, lanciando fiori e stendendo tappeti rossi, ma non capirono: era già morto durante quei passi. Da quel momento in poi, il mondo non cambiò e l’universo continuò il suo corso. Poiché cadde senza sangue, non nacque nulla su quel terreno, né vennero eretti monumenti in suo onore. Perché non tutte le storie meritano di essere raccontate, ma questa sì.

Spiega la band a proposito dell’album: “Pensate a cosa rappresenti per voi, pensate a tutte le volte che ne avete avuto a che fare, pensate a tutte le volte che l’avete incontrata, la banalità”.

TRACKLIST:

1 – È Tutto Inverno

2 – Non Ti Piace Questo Posto Che Ti Piace

3 – Le Luci

4 – Levante

5 – Uscita

6 – Elvis

7 – Vivien

8 – Cassiopea

10 – Entrata

11 – Non So Chi Sono