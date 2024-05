Diffuso il video dell’aggressione a Cristiano Iovino

Diffuso il video delle telecamere di sorveglianza sul raid punitivo a Cristiano Iovino. Per i testimoni la figura che attacca il personal trainer (senza riuscirci) sarebbe Fedez

Il primo a scendere dal van sarebbe proprio lui, Fedez, secondo le testimonianze delle guardie di sorveglianza della zona. Ma le immagini notturne non sono per niente chiare. Le telecamere che inquadrano l’ingresso del residence in cui vive Cristiano Iovino hanno ripreso la tutta la scena del pestaggio da lui subito la notte tra il 21 e 22 aprile scorso a City Life, e per cui risulterebbe coinvolto il rapper.

È la la trasmissione “Zona bianca” a diffondere il video della spedizione punitiva all’indirizzo del personal trainer. Dalle immagini scure si vede una prima figura scendere da un van, avvicinarsi a un’altra sagoma, individuata in Iovino, e sferrare due colpi a vuoto nei suoi confronti. Secondo la testimonianza delle due guardie private del palazzo la figura che fa la prima mossa, senza riuscirci, sarebbe proprio Fedez. Poco dopo, dal van sullo sfondo scendono altre 5 persone, tra di loro ci sarebbe anche Cristiano Rosiello, guardia del corpo del cantante. Alla fine sono in sei a prendersela contro la vittima anche se dopo pochi secondi escono dall’ inquadratura delle telecamere.

La diffusione del video del pestaggio di Iovino avviene nello stesso giorno in cui non si fa che parlare del rapper ma per una notizia di cronaca rosa: quella del possibile flirt con una modella francese, Garance Authiè. Una sovrapposizione di notizie, o coincidenza, non troppo anomala.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)