Online “Bonvoyage”, la nuova canzone della cantante Chiré

“bonvoyage” è il primo singolo di chiré dopo il percorso fatto come “solochiara”. Una canzone pop dalle forti sonorità urban, che parla di quanto sia difficile dire addio alle persone a cui vogliamo bene, che ci circonda di ricordi e sensazioni e ci fa riflettere come spesso gli addii, riassunti in un “bonvoyage”, si diano alle persone sia quando non ci sono più davvero, sia quando non ci sono più per noi. Il brano è anche il primo della nuova collaborazione tra chiré e LGR – Lost Generation Records (parte della famiglia talentoliquido) nata durante IVISIONATICI Music Festival in cui chiré era in gara e LGR era una delle etichette partner.

Scopri il brano: https://links.altafonte.com/bzyrnyb

BIO:

chiré è una cantautrice romana che scrive ispirandosi alla musica pop italiana. È una persona resiliente, che non si da mai per vinta e che in tutto quello che fa mette sempre il 101%. Ha partecipato a svariati festival tra cui “Castrocaro”, “Fortuna Music Awards”, “Festival di SanNolo” e il “ProSceniUm Festival”. Sta anche sperimentando il mondo autorale, infatti nel 2022 è arrivata in finale a “Genova per voi”, un contest per soli autori, co-organizzato da “Universal Music Publishing”. Il suo motto è “Bisogna sempre puntare alla luna, mal che vada, si è comunque arrivati in mezzo alle stelle”.