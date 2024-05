Mercintreno alla Fiera di Padova il 10 ottobre, nel corso di Green Logistics Expo

Mercintreno quest’anno si svolgerà alla Fiera di Padova il 10 ottobre, nel corso di Green Logistics Expo, il Salone Internazionale della Logistica sostenibile

Mercintreno, il Forum nazionale per il trasporto ferroviario delle merci che da 16 anni è l’appuntamento più autorevole per la promozione e il sostegno del settore, quest’anno si svolgerà alla Fiera di Padova il 10 ottobre, nel corso di Green Logistics Expo, il Salone Internazionale della Logistica sostenibile.

Una scelta a suo modo storica, visto che è la prima volta che Mercintreno lascia Roma e che sottolinea la condivisione di visione e obiettivi tra il Forum e Green Logistics Expo.

Annita Serio ideatrice e project manager di Mercintreno sottolinea:

“Mercintreno si occupa dello sviluppo e del sostegno al trasporto ferroviario merci dal 2009, quando questo tema interessava molto poco non solo l’opinione pubblica ma anche gli stessi operatori dei trasporti e della logistica. Avevamo visto giusto, abbiamo tenuto duro e progressivamente, nel corso degli anni il nostro Forum indipendente è diventato il luogo naturale dove gli stakeholder del settore, ma anche le istituzioni e il mondo della comunicazione si incontrano per confrontarsi su come sviluppare i valori economici, sociali e ambientali del trasporto merci.

Oggi nessuno si sognerebbe di immaginare la logistica moderna senza la ferrovia e in particolare senza l’intermodalità ferro-gomma. La logistica è di per sé stessa una attività che richiede la collaborazione virtuosa di più soggetti diversi: ed è in questo senso che abbiano visto nella partnership con Green Logistics Expo, una opportunità per entrambi, noi e il Salone di essere ancora più vicini e utili a tutti gli operatori del settore e a chi, per i ruoli pubblici che ricopre, deve definire le policy del settore. Per noi è una prima volta lontano da Roma, ma saremo nel cuore della logistica nazionale in una delle regioni più dinamiche economicamente e più coinvolte nelle complesse relazioni logistiche nazionali ed internazionali”.

Nicola Rossi, presidente di Padova Hall, la società che gestisce la Fiera di Padova e organizza Green Logistics Expo commenta: “Ci fa un enorme piacere la collaborazione con Mercintreno, certamente il più autorevole luogo di dibattito e sostegno, in Italia, del trasporto ferroviario e dell’intermodalità in particolare. Sia Mercintreno che Green Logistics Expo condividono la visione di una logistica moderna, sostenibile da un punto di vista ambientale, naturalmente anche economico e doverosamente sociale, con una grande attenzione anche alle donne e agli uomini che lavorano in questo settore. Inoltre entrambi in qualche maniera siamo dei precursori: Mercintreno nel sostenere il trasporto ferroviario merci fin da quando pochi credevano nel suo futuro, Green Logistics Expo nella sostenibilità della logistica quando ancora il tema sembrava essere limitato a qualche specifica nicchia o settore. Anche per questo lavorare assieme in occasione della prossima edizione di Green Logistics Expo dal 9 all’11 ottobre prossimi è una grande occasione per poter offrire a tutti i protagonisti del Salone, aziende espositrici e visitatori, una giornata di incontro davvero ricca di contenuti, informazioni e suggerimenti”.