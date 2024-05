Veronica D’Appollonio in libreria con “L’enigma di Cassandra”

Veronica D’Appollonio torna in libreria con un nuovo romanzo: “L’enigma di Cassandra”. Un libro pieno di mistero che vi terrà incollati fino all’ultima pagina…

Nella Londra del 1913, in seguito a una notte di eventi inspiegabili, il giovane impiegato dell’ufficio postale Edward Rooney viene ritrovato riverso in un prato da Cassandra Hamilton, un’anziana donna nota negli ambienti della capitale inglese e oltreoceano per le sue singolari doti di sensitiva. Tra segreti del passato e nuovi misteri, l’amicizia con Cassandra spingerà Edward ad avventurarsi insieme al suo inseparabile amico Peter alla scoperta degli enigmi che si addensano intorno a una chiacchierata coppia alto-borghese. Quali segreti si nascondono nella villa dei coniugi Mindegard? E, soprattutto, chi è l’affascinante donna dai capelli rossi che accoglie ogni volta l’arrivo di Edward in quella dimora, per poi dileguarsi all’improvviso? L’ultima pericolosa imboscata del giovane nella villa del dottor Mindegard porterà alla luce verità raccapriccianti.

Veronica D’Appollonio, nata in provincia di Latina, dopo gli studi liceali ha ottenuto due differenti titoli accademici presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Lavora come insegnante di Italiano, Latino, e materie letterarie nei licei di Roma, dove vive. Nel mese di aprile 2018 la casa editrice Leucotea pubblica il suo romanzo d’esordio L’estate di Sophie, che ha conseguito il Premio Italia come romanzo vincitore del Premio Internazionale Mario Luzi 2017/2018.

Tra le opere ricordiamo: Libellule (2019 Genesis Publishing), Emozioni in prestito (2020 Porto Seguro), il racconto Lo specchio nella torre (2020 Genesis Publishing).