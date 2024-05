Navi a propulsione elettrica: HD Hyundai collabora con ABS

HD Hyundai Heavy Industries Co. della Corea del Sud collabora con l’American Bureau of Shipping (ABS) per entrare nel grande mercato delle navi a propulsione elettrica

La HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. (HD KSOE) e la HD Hyundai Heavy Industries Co. della Corea del Sud hanno collaborato con l’American Bureau of Shipping (ABS) per entrare nel grande mercato delle navi a propulsione elettrica.

HD Hyundai ha annunciato di aver firmato un accordo di cooperazione con ABS per le normative e la ricerca sulla classificazione della corrente continua ad alta tensione (MVDC) a bordo delle navi presso il centro di ricerca e sviluppo globale HD Hyundai di Seongnam (provincia di Gyeonggi). MVDC è una tecnologia che trasmette elettricità ad alta tensione tra 1,5 e 100 kilovolt in corrente continua, attirando l’attenzione come tecnologia di alimentazione di prossima generazione grazie alla sua minore perdita di energia rispetto alla trasmissione di corrente alternata.

In particolare, se applicato a grandi navi a propulsione elettrica, MVDC può migliorare efficienza di integrazione energetica fino al 20% rispetto ai metodi esistenti.

Tuttavia, i sistemi MVDC a bordo delle navi stanno ancora incontrando difficoltà nella commercializzazione a causa della mancanza di standard internazionali, HD KSOE e HD Hyundai Heavy Industries hanno firmato un accordo con ABS per affrontare questi problemi. In precedenza, HD KSOE aveva costruito la prima nave a propulsione elettrica ibrida basata su corrente continua, Ulsan Taehwa, utilizzando un sistema di trasmissione a corrente continua a bassa tensione (LVDC). L’Ulsan Taehwa è una nave di medie dimensioni che pesa 2.800 tonnellate.