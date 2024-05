L’attrice Manuela Ventura protagonista di “Mascaria” su Rai 1

L’attrice Manuela Ventura protagonista femminile di “Mascaria”, film tv liberamente ispirato a una storia vera, su Rai 1

L’attrice Manuela Ventura sarà protagonista femminile nel ruolo di Mimma Ferrara in Mascaria, film tv diretto da Isabella Leoni che andrà in onda, in prima serata su Raiuno il 23 maggio, in occasione della Giornata della legalità, una coproduzione Rai Fiction – Red Film, prodotta da Mario Rossini. Il tv movie, liberamente ispirato a una storia vera, è scritto da Giancarlo Germino e Maura Nuccetelli, con la collaborazione di Giovanni Filippetto. Il film si avvale di un cast eccezionale, Fabrizio Ferracane, Manuela Ventura, Christian Roberto, Flavia Orecchio, Costantino Comito, Andrea Tidona, Gaetano Aronica e con Fortunato Cerlino.

La direzione della fotografia è firmata da Daniele Muscolo, i costumi sono di Giuliana Cau, le scenografie di Nino Formica.

Mascaria racconta la storia di Pietro Ferrara (interpretato da Fabrizio Ferracane) un imprenditore siciliano che, stanco dei soprusi della mafia, decide di denunciare. Un atto di coraggio a cui seguirà un percorso arduo, legale e personale, per cui Pietro sarà mascariato, macchiato di calunnie, con il paradosso di passare da vittima a imputato. Il film percorre non solo le dinamiche messe in atto dalla criminalità organizzata e l’iter giudiziario, ma anche lo stravolgimento della vita familiare di Pietro, proponendo uno sguardo intimo sul costo umano della lotta alla corruzione.

“Ho accolto con emozione la proposta di partecipare a questo progetto, felice di essere diretta da una regista così attenta e sensibile, proprio per la delicatezza e l’importanza di questo racconto. Prendere parte a questo film è per me una nuova occasione per aprire una delle tante pagine del grande diario civile del nostro paese.

Il personaggio che interpreto è quello di Mimma Ferrara, protagonista di una storia che parla di coraggio e futuro, di soprusi e ingiustizie, di libertà” – dichiara l’attrice.

Manuela Ventura

Inizia giovanissima le prime esperienze teatro a Catania. Frequenta un teatro di bottega alla “Bottega di padre Ubu” e inizia a 16 anni a lavorare nella compagnia gruppo teatro Maria Campagna. Successivamente si diploma come attrice presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” di Roma, è laureata in Lettere moderne a Catania.

Varie le sue collaborazioni con il Teatro Stabile di Catania, tra le più recenti “Baccanti” regia di L. Sicignano e “Pinocchio” di F. Scaldati, regia di L. Gionfrida.

E’ stata protagonista dello spettacolo “Colapesce, omaggio a Buttitta” regia Filippo Luna e in “Liolà” regia A. Idonea. Recentemente è stata in scena con lo spettacolo “Si illumina la notte” regia L. Gionfrida, prodotto dal Teatro Metastasio di Prato e Teatro Metropopolare.

Lavora per il cinema e la televisione, incontrando, tra gli altri, Ridley Scott, Michele Soavi, Sergio Castellitto, Luca Ribuoli, Isabella Leoni, Francesco Miccichè, Massimiliano Camaiti, Giulio Manfredonia.

Da ricordare, tra le altre, la partecipazione al film vincitore del David Donatello 2015 “Anime Nere” regia Francesco Munzi e l’interpretazione al fianco di Antonio Albanese nel film “Cetto c’è, senzadubbiamente”. È stata coprotagonista nel film “Primadonna” regia Marta Savina, film vincitore di Panorama Italia ad Alice nella città 2022. Ha lavorato nelle produzioni Netflix “Sulla stessa onda” e “Generazione 56k”. In uscita in Francia e Canada il film “La treccia – The Braid” regia di Laetitia Colombani. Ha partecipato alla commedia “Una boccata d’aria” regia di A. Lauria, film vincitore del premio del pubblico al Montecarlo film festival 2022. Di prossima uscita l’opera prima “U scrusciu du mari” di R. Cannella. L’abbiamo vista ultimamente nelle due stagioni della serie “Lea un nuovo giorno” e “Lea i figli degli altri, in onda su Rai 1.