Incat Crowther progetta unità per l’offshore africano

Incat Crowther e Penguin International dovranno progettare e costruire una nuova nave per la fornitura rapida (FSV) da 36 metri per O3S – Oil Senegal Support Services

Incat Crowther e Penguin International sono state incaricate di progettare e costruire una nuova nave per la fornitura rapida (FSV) da 36 metri per O3S – Oil Senegal Support Services, un operatore senegalese che fornisce servizi per il settore energetico offshore del paese.

La nuova nave, all’avanguardia, sarà in grado di trasportare 28 operatori di servizio oltre a 20 tonnellate di carico a velocità fino a 33,5 nodi. Il design della nave rappresenta una miscela unica di caratteristiche dei settori eolico offshore e petrolifero e del gas. La forma del catamarano è derivata dal comprovato WindFlex-32 Crew Transfer Vessel (CTV) di Penguin, sviluppato in collaborazione con Incat Crowther.

La cabina climatizzata sul ponte principale presenterà sedili spaziosi e confortevoli, oltre a una sala medica, due servizi igienici e spazi dedicati per il bagaglio. La cabina principale conterrà anche un chiosco ristoro e ampi televisori per briefing sulla sicurezza. Ogni semicarena dispone di due posti letto per l’equipaggio della nave oltre a bagni completi di doccia.

Il grande ponte di prua di 62m2 ottimizza la flessibilità operativa con un’area cargo dedicata e chiusa e una gru FROG per il trasferimento sicuro di personale dalla nave alle infrastrutture offshore. La nave è anche dotata di un paraurti ad alte prestazioni per ottimizzare la sicurezza durante il trasferimento del personale alla piattaforma in condizioni di mare aperto.

Progettata con l’efficienza operativa in mente, la nuova nave sarà anche equipaggiata con la più recente tecnologia di riduzione delle emissioni per garantire la conformità IMO Tier III, offrendo una conformità alle emissioni significativamente superiore rispetto ad altre navi operanti nella regione.

La costruzione del nuovo FSV dovrebbe iniziare più avanti quest’anno, con consegna prevista per il 2025.